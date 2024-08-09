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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 09:21
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 10:13
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Ankara’da trafik kazası: 9 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara’da trafik kazası: 9 ölü

İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı da kazada yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.

(AS)

trafik kazası
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