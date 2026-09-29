Ankara’da sokakta yaşayan hayvanları besleme yasağı iptal edildi

Ankara Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun sokakta yaşayan hayvanların beslenmesini yasaklayan kararına karşı Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) açtığı dava sonuçlandı.

Ankara 23. İdare Mahkemesi, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme: Genel yasak yerine düzenleme ve denetim

Mahkeme kararında, sokakta yaşayan hayvanların beslenmesinin bütünüyle yasaklanması yerine, kamu düzeni, insan sağlığı ve çevrenin korunması gözetilerek besleme faaliyetlerinin düzenlenebileceği ve denetlenebileceği belirtildi.

Kararda; besleme noktalarının ve biçimlerinin belirlenmesi, kontrollü besleme alanları oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması ve yer ile zaman bakımından sınırlamalar getirilmesi gibi önlemlerin uygulanabileceği ifade edildi.

Mahkeme, bu tür önlemler yerine doğrudan ve genel bir yasak getirilmesini ölçülülük ilkesiyle bağdaşır bulmadı.

Kararda ayrıca “kontrolsüz besleme” ifadesinin mevzuatta açık biçimde tanımlanmamasının uygulamada belirsizliğe yol açabileceğine dikkat çekildi.

Erzurum’da sokakta yaşayan hayvanları beslemek yasaklandı

Hayvanların refahı ile insan güvenliği arasında denge

Mahkeme, sokakta yaşayan hayvanların yaşamı ve refahının korunması ile insanların yaşam hakkı, güvenliği ve çevrenin korunması arasında “makul ve hakkaniyete uygun” bir denge kurulması gerektiğini de kaydetti.

HAYTAP, kararın genel besleme yasakları yerine düzenleme ve denetlemeye dayalı yöntemlerin uygulanması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Diyarbakır’da köpeklerin toplandığı alan için ‘yaşam hakkı’ çağrısı

Afyon davası sürüyor, Erzurum için de dava açılacak

HAYTAP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benzer bir kararın ilk olarak Afyon Valiliği tarafından alındığını hatırlattı.

Federasyon, Afyon Valiliği’nin kararına karşı açtığı davanın henüz sonuçlanmadığını belirterek, davanın kendi lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı.

HAYTAP, Erzurum Valiliği’nin benzer kararına karşı da bu hafta dava açacağını duyurdu.

Ankara’daki mahkeme kararını “önemli bir emsal karar” olarak değerlendiren federasyon, idarenin istediği her kararı alamayacağını ve sivil toplum örgütlerinin hukuki yollarla bir “fren mekanizması” işlevi gördüğünü ifade etti.

HAYTAP, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin uygulamalara karşı mücadeleyi “mantıklı ve hukuk çerçevesinde” sürdürdüğünü belirterek Afyon ve Erzurum’daki hukuki süreçlerle ilgili gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

(NÖ)