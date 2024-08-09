Ankara’da öldürülmüş köpekler bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bu gece poşetlerin içinde ve çukurlarda ölü köpekler bulundu.

Gazeteci Umut Taştan'ın aktardığına göre, hayvan hakları savunucuları AKP’li Altındağ Belediyesi'nin köpekleri öldürdüğü ve topluca gömdüğü iddiası üzerine bölgeye gitti.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da öldürülen köpeklerin videolarını paylaşarak yetkililere ulaşamadıklarını söyledi:

“‘Ötenazi’yi kanundan çıkardık, katliam yalanı uydurmayın’ diyenler, hani neredesiniz? Açtığınız hayvan mezarlarındaki katledilmiş köpeklerin görüntüleri bunlar.

“Yetkililere ulaşma çabamız sürüyor; ama her zamanki gibi herkes üç maymunu oynuyor, müdahale taleplerimiz ise yine kapı duvar!”

Bölgedeki hayvan hakları savunucularından biri, öldürülen köpeklerin özellikle “yasaklı ırklar” olduğunu belirtti.

Niğde Belediyesi’nden sonra şimdi de Ankara Altındağ Belediyesi’nde toplu hayvan mezarları açıldığı ve köpeklerin katledildiği iddiası var.

İddia üzerine hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları saatlerdir Altındağ’da olay yerindeler, olay yerinde ölmüş hayvan kokusundan… pic.twitter.com/ki8nFAEcZy — Perihan Koca (@PerihanKoca) August 8, 2024

(NK)