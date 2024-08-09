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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 00:37
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 10:24
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Ankara’da öldürülmüş köpekler bulundu

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medyaya yansıyan videolarla ilgili yetkililerden henüz bilgi alamadıklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara’da öldürülmüş köpekler bulundu
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bu gece poşetlerin içinde ve çukurlarda ölü köpekler bulundu.

Gazeteci Umut Taştan'ın aktardığına göre, hayvan hakları savunucuları AKP’li Altındağ Belediyesi'nin köpekleri öldürdüğü ve topluca gömdüğü iddiası üzerine bölgeye gitti. 

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da öldürülen köpeklerin videolarını paylaşarak yetkililere ulaşamadıklarını söyledi:

“‘Ötenazi’yi kanundan çıkardık, katliam yalanı uydurmayın’ diyenler, hani neredesiniz? Açtığınız hayvan mezarlarındaki katledilmiş köpeklerin görüntüleri bunlar.

“Yetkililere ulaşma çabamız sürüyor; ama her zamanki gibi herkes üç maymunu oynuyor, müdahale taleplerimiz ise yine kapı duvar!”

Bölgedeki hayvan hakları savunucularından biri, öldürülen köpeklerin özellikle “yasaklı ırklar” olduğunu belirtti.

(NK)

Hayvan Hakları hayvan hakları yasası köpek Ankara hayvan katliamı
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