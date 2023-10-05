Ankara’da maden ocağında göçük: 15 işçi yaralandı
Ankara Valiliği, yaralı işçilerin durumunun iyi olduğunu, üçünün tedavi için Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.
Ankara Beypazarı’nda kömür madeninde göçük yaşandı. Madende çalışan 15 işçi yaralandı.
Ankara Valiliği yaralı işçilerin durumunun iyi olduğunu, üçünün tedavi için Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.
Valilik olayın sebebi olarak maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncını gösterdi.
Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" dedi.
(HA)