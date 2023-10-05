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HABER
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 12:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 12:47
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Ankara’da maden ocağında göçük: 15 işçi yaralandı

Ankara Valiliği, yaralı işçilerin durumunun iyi olduğunu, üçünün tedavi için Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/ankarada-maden-ocaginda-gocuk-15-isci-yaralandi.jpg
Fotoğraf: Yaşar Tonbak / AA

Ankara Beypazarı’nda kömür madeninde göçük yaşandı. Madende çalışan 15 işçi yaralandı.

Ankara Valiliği yaralı işçilerin durumunun iyi olduğunu, üçünün tedavi için Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

Valilik olayın sebebi olarak maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncını gösterdi.

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" dedi.

(HA)

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