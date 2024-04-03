Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Bölgeden gelen bilgiye göre, öğle saatlerinde hurdalık alanda bulunan lastikler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ya da ölen/yaralanan kişi sayısı hakkında şu an bir bilgi yok.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri de yangının çıktığı açık alanda fabrikaların bitişik nizam faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çeri, "Henüz net çıkış sebebini bilmiyoruz. Tüm itfaiye istasyonlarımız, izindeki itfaiyecilerimiz bölgede. Diğer birimlerden hava desteği de istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bölgeye daha fazla ilerlemeden kesmeye çalışıyoruz. Can kaybı yok. Rüzgar çok etkili maalesef. Yakın dükkanlar açık alana sürekli lastik yığılmış.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek ekiplerin çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Valilik: Rüzgar nedeniyle yayıldı

Yangınla ilgili Ankara Valiliği de “İlimiz Yenimahalle ilçesi İvedikköy Hurdacılar Sanayi Sitesinde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki işyerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir” diye açıklama yaptı.

(HA)