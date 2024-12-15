Ankara’da 'Hakkımı Ver' diyenlere polis müdahalesi: 49 gözaltı

İşçi ve emekçilerin, güvenceli çalışma koşulları ve insanca yaşam talepleriyle bir araya geldiği Hakkımı Ver Platformu, bugün Ankara’da eylem yaptı.

Farklı şehirlerden gelerek Çankaya Belediyesi önünde toplanan platform üyeleri buradan Meclis’e yürümek istedi.

Platform üyeleri ekonomik krizden asgari ücrete, taşeron işçi sorunundan öğretmenlerin taban ücretine, iş cinayetlerinden sendikal özgürlüğe, emeklilik yaşından çiftçilerin sorunlarına kadar birçok konuda dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Ancak polis platform üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi. Polis ablukasını kıran eylemciler bunun üzerine Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Polis şiddetle bastırdığı eylemcileri ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin'in de aralarında bulunduğı 49 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var.

Sendika.Org muhabirleri Tankut Serttaş ve Nisan Çıra da gözaltına alınanlar arasında.

Ayrıca Polis müdahalesi nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılanlar var.

Ankara'da #HakkımıVerDiyenlerGözaltında!



Gözaltına alınanlar ablukada polis tarafından yoğun şekilde darp edildi



Doğrudan gaza maruz kalanlar fenalaşarak hastaneye kaldırıldıhttps://t.co/U1ni3nJ2Be pic.twitter.com/KsthBZ0g1I — sendika.org (@sendika_org) December 15, 2024

(HA)