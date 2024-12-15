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Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024 14:01
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2024 16:18
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Ankara’da 'Hakkımı Ver' diyenlere polis müdahalesi: 49 gözaltı

Çankaya'dan TBMM'ye yürümek isteyen Hakkımı Ver Platformu üyelerine polis izin vermedi. Gözaltına alınanlar arasında sendika.org'dan Tankut Serttaş ve Nisan Çıra da var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara’da 'Hakkımı Ver' diyenlere polis müdahalesi: 49 gözaltı
Fotoğraf: sendika.org

İşçi ve emekçilerin, güvenceli çalışma koşulları ve insanca yaşam talepleriyle bir araya geldiği Hakkımı Ver Platformu, bugün Ankara’da eylem yaptı.

Farklı şehirlerden gelerek Çankaya Belediyesi önünde toplanan platform üyeleri buradan Meclis’e yürümek istedi.

Platform üyeleri ekonomik krizden asgari ücrete, taşeron işçi sorunundan öğretmenlerin taban ücretine, iş cinayetlerinden sendikal özgürlüğe, emeklilik yaşından çiftçilerin sorunlarına kadar birçok konuda dövizler taşıdı, sloganlar attı.

Ancak polis platform üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi. Polis ablukasını kıran eylemciler bunun üzerine Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Polis şiddetle bastırdığı eylemcileri ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin'in de aralarında bulunduğı 49 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var.

Sendika.Org muhabirleri Tankut Serttaş ve Nisan Çıra da gözaltına alınanlar arasında.

Ayrıca Polis müdahalesi nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılanlar var.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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