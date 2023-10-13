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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 10:18
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 11:13
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Ankara’da en az 20 gözaltı

Aralarında ÇHD’li avukatların da bulunduğu 20 kişinin gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/ankarada-en-az-20-gozalti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Ceren Yılmaz, Şube Yöneticisi Fatih Gökçe ile üyeler Bilge Topçu ve Ilgın Gökçe'nin de aralarında bulunduğu en 20 kişi, bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.  

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, soruşturmanın gerekçesi henüz bilinmiyor.

Gözaltına alınanlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(TY)

Gözaltı ÇHD
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