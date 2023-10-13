Ankara’da en az 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Ceren Yılmaz, Şube Yöneticisi Fatih Gökçe ile üyeler Bilge Topçu ve Ilgın Gökçe'nin de aralarında bulunduğu en 20 kişi, bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.



Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, soruşturmanın gerekçesi henüz bilinmiyor.



Gözaltına alınanlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



(TY)