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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 09:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 09:55
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Ankara’da çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Yangın sırasında evlerde mahsur kalan üç köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara’da çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Ankara’nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak’taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ölü ya da yaralı yok

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen gecekondularda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evlerde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı üç köpek yavrusunun bakımları çevredeki yurttaşlar tarafından yapıldı.

Yangın sonrası alanda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
mamak yangın gecekondu Veli Gündüz Şahin
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