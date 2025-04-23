Ankara’da CHP’liler polis barikatını yıktı, Anıtkabir’e yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Valiliği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan yürüyüşe yönelik yasağını tanımadı; saat 17.00’de I. TBMM Binası önünde bir araya geldi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adıyla düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiliğin yasak kararına tepki göstererek şunları söyledi:

“Herkes şunu bilsin: Biz CHP olarak, sadece CHP’liler değil, Ankara’da, başkentte Gazi Mustafa Kemal’in emanetine sahip çıkanlar olarak ne yılırız, ne korkarız ne de Atamızla aramıza barikat kabul ederiz. Yıkar geçeriz. Şu hale bakın; bu arabayı buraya sokamamak için bütün gün uğraştılar.”

CHP lideri, “Burada bizi durdurmak isteyenlere, bize engel olmak isteyenlere bir kez daha milletin gücünü ve bizim onlardan aldığımız gücü göstermek isteriz,” diyerek sözlerini sürdürdü.

Özel’den Valilik yasağına tepki: Bütün Ankaralılarla yürüyeceğiz

Özel’in “Polislerimizi incitmeden ama önümüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden, hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir’e akıyoruz,” sözlerinin ardından kitle, polis barikatlarını yıktı.

CHP lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” pankartıyla Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Özel ve CHP'liler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından yurttaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özgür Özel, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

(VC)