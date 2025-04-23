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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 20:36
2 dk Okuma

Ankara’da CHP’liler polis barikatını yıktı, Anıtkabir’e yürüdü

Ankara Valiliği’nin yasak kararına rağmen I. TBMM Binası önünde toplanan CHP, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” pankartıyla Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ankara’da CHP’liler polis barikatını yıktı, Anıtkabir’e yürüdü
Fotoğraflar: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Valiliği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında planlanan yürüyüşe yönelik yasağını tanımadı; saat 17.00’de I. TBMM Binası önünde bir araya geldi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adıyla düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiliğin yasak kararına tepki göstererek şunları söyledi:

“Herkes şunu bilsin: Biz CHP olarak, sadece CHP’liler değil, Ankara’da, başkentte Gazi Mustafa Kemal’in emanetine sahip çıkanlar olarak ne yılırız, ne korkarız ne de Atamızla aramıza barikat kabul ederiz. Yıkar geçeriz. Şu hale bakın; bu arabayı buraya sokamamak için bütün gün uğraştılar.”

CHP lideri, “Burada bizi durdurmak isteyenlere, bize engel olmak isteyenlere bir kez daha milletin gücünü ve bizim onlardan aldığımız gücü göstermek isteriz,” diyerek sözlerini sürdürdü.

Özel’den Valilik yasağına tepki: Bütün Ankaralılarla yürüyeceğiz
Özel’den Valilik yasağına tepki: Bütün Ankaralılarla yürüyeceğiz
23 Nisan 2025

Özel’in “Polislerimizi incitmeden ama önümüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden, hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir’e akıyoruz,” sözlerinin ardından kitle, polis barikatlarını yıktı.

CHP lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” pankartıyla Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından Özel ve CHP'liler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından yurttaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özgür Özel, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özgür özel Ankara anıtkabir
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