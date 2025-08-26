Ankara’da bir köpeği silahla öldüren zanlı tutuklandı

Ankara’da silahla vurarak bir köpeğin ölümüne sebep olan şüpheli dün (25 Ağustos) tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki dükkânda yaşayan köpekler arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine dükkân sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini yedi el ateş ederek öldürdü.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre , bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine ateş ettiği anlar yer aldı. (TY)