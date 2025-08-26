ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 10:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 10:00
1 dk Okuma

Ankara’da bir köpeği silahla öldüren zanlı tutuklandı

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine yedi el ateş ettiği görüldü.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara’da bir köpeği silahla öldüren zanlı tutuklandı
Temsilî bir köpek fotoğrafı, Kaynak: Canva

Ankara’da silahla vurarak bir köpeğin ölümüne sebep olan şüpheli dün (25 Ağustos) tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki dükkânda yaşayan köpekler arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine dükkân sahiplerinden L.S, komşusunun köpeğini yedi el ateş ederek öldürdü.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin köpek kulübesine ateş ettiği anlar yer aldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
5199 sayılı hayvanları koruma yasası Hayvan Hakları iyi hal indirimi köpekler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git