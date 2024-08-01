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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 18:41
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 19:16
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Ankara’da Batı ile Rusya arasında mahkum takası yapıldı

MİT'in öncülük ettiği operasyonda yedi ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişiden 10’u Rusya’ya, 13’ü Almanya’ya, üçü de ABD’ye nakledildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara’da Batı ile Rusya arasında mahkum takası yapıldı

Batı ülkeleri ve Rusya, Ankara'da mahkum takası yaptı. Yedi ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takası Ankara Esenboğa Havalimanı’na gerçekleştirildi.

ABD’den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplamda yedi uçak Esenboğa Havalimanı’na geldi. Buradan ikisi çocuk 10 kişi Rusya’ya, 13 kişi Almanya’ya ve üç kişi de ABD’ye nakledildi.

Operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordine etti.

Takası yapılanlar arasında Rusya’da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, muhalif lider İlya Yaşin ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler var.

(HA)

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