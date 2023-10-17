ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 13:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 13:50
1 dk Okuma

Ankara’da 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında en az 21 kişi "örgüt propagandası" iddiasıyla gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/ankarada-21-gozalti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında bu sabah Ankara’da düzenlenen ev baskınlarında 21 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, hakkında gözaltı kararı olan dokuz kişinin ise hâlâ “arandığını” duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre ise gözaltılara, 2022 yılındaki Ankara Newrozu gerekçe gösterildi.

Gözaltına alınanlar Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(TY)

Gözaltı ankara
Sayfa Başına Git