Ankara’da 21 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 kentte düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasını kararlaştırdı.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında bu sabah Ankara’da düzenlenen ev baskınlarında 21 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, hakkında gözaltı kararı olan dokuz kişinin ise hâlâ “arandığını” duyurdu.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre ise gözaltılara, 2022 yılındaki Ankara Newrozu gerekçe gösterildi.



Gözaltına alınanlar Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



(TY)