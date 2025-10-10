ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 11:51
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 12:59
2 dk Okuma

Ankara'da 10 Ekim anması: Katliamı unutturmayacağız

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. yılında, katliamın gerçekleştiği Ankara Garı önünde anma programı düzenleniyor. Ankara Adliyesi önüne yürümek isteyen kitleye polis biber gazıyla müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ankara’da 10 Ekim anması: Katliamı unutturmayacağız

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10'uncu yılında katliamın gerçekleştiği alanda, anma programı düzenleniyor.

Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla 10 Ekim Barış Derneği çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü katılımıyla, Ankara Garı önünde açıklama yapıldı.

Basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı, avukat Mehtap Sakinci okudu.

"Adalet gelmediği sürece barış tesis edilmiş olmayacak"

Açıklamada, "Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 Ekim Barış Derneği olarak 10'uncu yılında başta adalet talebimiz olmak üzere, katliamları unutmayacağız. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz. Bu ülkenin 104 insanının hayatını saymayan, bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de gitmediğimizi yeniden hatırlatıyoruz" denildi.

Yürümek isteyenlere biber gazıyla müdahale

Açıklamanın ardından Ankara Adliyesi önüne yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. Eyleme katılanlar polisin biber gazlı müdahalesinden etkilendi. Gözaltına alınanlar oldu.

Güncelleniyor.

(NÖ)

10 Ekim katliamı 10 Ekim Davası gar katliamı Ankara ışid barış mitingi
