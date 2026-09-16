ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 16.09.2026 08:55 16 Eylül 2026 08:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.09.2026 09:04 16 Eylül 2026 09:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Ankara ve Mersin'de tutuklananların sayısı 41'e yükseldi

Ankara'da LGBTİ+ kurumlara ve hak savunucularına yönelik operasyonda yönelik operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 8 kişi daha tutuklandı. Tutuklananların arasında yaptığı bir haber nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek de var. Mersin'de ise 28 kişi tutuklandı

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara ve Mersin'de tutuklananların sayısı 41'e yükseldi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ankara’da “Ailem Güvende” adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20’si hakkında karar çıktı. 5 trans kadının ardından, Kaos GL’nin asli yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 7 kişi ise tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’da “Ailem Güvende” adı altında yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20’si hakkında karar çıktı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Kaos GL asli üyesi trans hakları savunucusu Janset Kalan, Galader üyesi ve çocuğu LGBTİ+ olan anne Nedime Erdoğan ile trans hakları savunucusu Umut Derin’in de aralarında olduğu 7 asli dernek üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek’in “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

7 kişi hakkında adli kontrol kararı

Hakimlik, derneğin 7 yedek üyesi hakkında ise savcılığın tutuklama talebini reddetti. Kararda bu kişiler yönünden şüphelilerin dernekteki konumlarının “yönetim veya denetim kurulu yedek üyesi” olması, savunmalarının alınmış bulunması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve toplanan delillere etki etme ihtimallerinin bulunmaması dikkate alındı. Hakimlik ayrıca bu kişilerin kaçacağına, saklanacağına veya kaçma şüphesini uyandıracağına ilişkin somut olgular bulunmadığını, sabit ikametgah sahibi olduklarını ve mevcut delil durumunu değerlendirdi.
Söz konusu 7 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar veren hakimlik, ayrıca haftanın her pazar günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti.

Ankara’da “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 trans kadın da gün içinde tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 13’ü tutuklanmış, 7 kişi hakkında adli kontrol uygulanmış oldu. Aynı suç kapsamında daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan bir kişi ise bu nedenle serbest bırakılmıştı.

Mersin'de 28 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında 13 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
LGBTİ+ operasyonları dünyada hak kuruluşlarını ayağa kaldırdı
15 Eylül 2026
/haber/lgbti-operasyonlari-dunyada-hak-kuruluslarini-ayaga-kaldirdi-323500
KaosGL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek için tutuklama talebi
15 Eylül 2026
/haber/kaosgl-yoneticileri-ve-gazeteci-tugba-tekerek-icin-tutuklama-talebi-323496
Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı
15 Eylül 2026
/haber/gozaltilari-protesto-edenler-de-gozaltina-alindi-323486
Akın Gürlek'ten müstehcenlik genelgesi
14 Eylül 2026
/haber/akin-gurlek-ten-mustehcenlik-genelgesi-323460
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-hesaplariyla-baslayan-sansur-dalgasi-evrensel-af-orgutu-mlsa-ve-baris-akademisyenlerine-uzandi-323456
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
LGBTİ+ operasyonları dünyada hak kuruluşlarını ayağa kaldırdı
15 Eylül 2026
/haber/lgbti-operasyonlari-dunyada-hak-kuruluslarini-ayaga-kaldirdi-323500
KaosGL yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek için tutuklama talebi
15 Eylül 2026
/haber/kaosgl-yoneticileri-ve-gazeteci-tugba-tekerek-icin-tutuklama-talebi-323496
Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı
15 Eylül 2026
/haber/gozaltilari-protesto-edenler-de-gozaltina-alindi-323486
Akın Gürlek'ten müstehcenlik genelgesi
14 Eylül 2026
/haber/akin-gurlek-ten-mustehcenlik-genelgesi-323460
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-hesaplariyla-baslayan-sansur-dalgasi-evrensel-af-orgutu-mlsa-ve-baris-akademisyenlerine-uzandi-323456
Sayfa Başına Git