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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 12:44
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 12:58
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Ankara ve İzmir’de 5 günlük eylem yasağı

İBB protestolarının yayılması üzerine iki kentin valilikleri, “kamu düzenini” gerekçe göstererek tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara ve İzmir’de 5 günlük eylem yasağı
Fotoğraf: sendika.org

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 19 Mart’ta iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve 87 kişinin gözaltına alınması, özellikle üniversite öğrencilerinin katıldığı eylemlerle ülke genelinde protesto ediliyor.

Bu kapsamda İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir’de de valilikler 21-25 Mart tarihleri arasında tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladığını duyurdu.

2911 Sayılı Kanun (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) Madde 3'e göre herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
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Ankara

Ankara Valiliği “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalara yönelik protestoların şiddet eylemlerine dönüşebileceğini” iddia ettiği açıklamasında şöyle dedi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur.

“Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.”

İzmir

İzmir Valiliği ise yasağı şöyle duyurdu:

“Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10:00’dan – 25.03.2025 günü saat 23:59’a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu izmir valiliği İBB protestoları ekrem imamoğlu
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