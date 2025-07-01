Ankara ve Brüksel ikili ekonomik ilişkilerin gidişinden memnun

Ekonomik Güvenlik, Kurumlar Arası İlişkiler ve Şeffaflıktan sorumlu AB Komisyonu üyesi Maroš Šefčovič, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun kapsamında Ankara'da bir araya geldi.



Ortak basın açıklamasında aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı Türkiye ve AB arasındaki karşılıklı ticaret hacminin sürekli artarak 2024 yılında 210 milyar avroya ulaştığı belirtildi. Ankara'nın Birliğin önemli ticaret ortakları arasına girdiği vurgulandı.

İkinci Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısı

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, Gümrük Birliğinin olumlu bir biçimde işlemeyi sürdürmesi ve geleceğe dönük iş birliğinin yönlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturuyor. 8 Temmuz 2024'te Brüksel'de düzenlenen ilk toplantıda, kamu ve özel sektör paydaşları ilk kez aynı masa etrafında bir araya gelmişlerdi.



Salı günü gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Türkiye ve AB adına Bakan ve AB Komisyonu Üyesi açılışta ikili ticarette karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılması doğrultusunda geçtiğimiz yıl kaydedilen gelişmeleri olumlayarak gelişmeleri değerlendirdiler. Tarafların, katılım ve diyalog temelinde olumlu ve somut sonuçlar elde edebildiklerini belirttiler.

Kilit alanlarda daha geniş işbirliği olanakları

Toplantıda ele alınan bir başka başlık da sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM) ve döngüsel ekonomi, dijital ticaret, iş hareketliliği, ticaretin korunması, gümrük iş birliği, organik ürün ticareti ve kamu alımları gibi kilit alanlarda daha geniş iş birliği olanaklarının araştırılması oldu.



Taraflar, Gümrük Birliği aracılığıyla AB yaptırımlarının aşılmasının önlenmesi konusunda iş birliğini sürdürme, mevcut jeopolitik durum bağlamında iş birliğini güçlendirme ve daha yakın çalışma yolları bulma konusunu da eşit ağırlıkta ele alarak görüştüler.

Somut sonuçlar

Toplantıda, ulaşılan somut sonuçlara da ayrıca değinildi.

Taraflar, AB tarafındaki altı öncelikli ticaret konusunun üçü, yani sığır eti için tercihli kotaların kullanımı, TAREKS kapsamında ithalat kontrollerinin uygulanması ve kayıt yoluyla gözetim hususlarında gerçekleştirilen önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Kalan sorunları çözmek üzere yapıcı diyaloğu sürdürme konusunda da mutabık kalındı.

Bunun yanı sıra Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Anlaşması kapsamındaki ürünler ve tarım ürünleri bahsinde AB-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmalarındaki menşe kurallarının "Pan Avrupa Akdeniz (PEM) Menşe Kuralları Sözleşmesi"nin revize edilmiş hâliyle uyumlu hâle getirilecek şekilde güncellenmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

Ayrıca, önceki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısının çıktıları arasındaki, Türkiye tarafından elektronik ortamda düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin AB tarafından kabulüne yönelik yasal usuller tamamlandı ve AB–Türkiye Gümrük İş birliği Komitesinin ilgili kararı 1 Temmuz (bugün) tarihli AB Resmî Gazetesi’nde yayımlandı.

Taraflar ayrıca, ilgili Yetkilendirilmiş Yükümlü Programların karşılıklı tanınmasına ilişkin kararın nihai hâle getirilmesi doğrultusunda ilerleme konusunda da fikir birliğine vardı.

Son olarak, taraflar, e-ticaret kuralları ve uygulamaları konusunda bir çalışma etrafında diyalog düzenlemeyi kararlaştırdı.