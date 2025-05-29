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Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2025 17:08
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2025 17:08
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Ankara Valisi Şahin, İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'nda konuştu

Vali, Ankara’da sokakta yaşayan köpek sayısının yaklaşık 52 bin olduğunu, son üç ayda ise 7 bin 542 köpeğin yaşadıkları alanlardan alınarak bakımevlerine yerleştirildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara Valisi Şahin, İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı'nda konuştu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara Valiliği’nde bugün düzenlenen İl Hayvan Hakları Komisyonu Toplantısı’na kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Vasip Şahin, yapılan çalışmalar sonucunda Ankara'da sokakta yaşayan köpek sayısının yaklaşık 52 bin olarak tahmin edildiğini açıkladı.

Mahalli idareler ve belediyelerde 17 hayvan bakımevinin bulunduğunu aktaran Şahin; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle belediyelerine ait bakımevlerine kanun kapsamında izinlerinin ve ruhsatlarının verildiğini ifade etti.

Şahin, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar belediyelerinin ise izin süreçlerinin devam ettiğini, bakımevi olmayan Akyurt, Haymana, Kızılcahamam ve Nallıhan belediyelerinde de proje süreçlerinin sürdüğünü dile getirdi.

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“Hayvanlar, insanlara emanet edilmiştir”

Mevcut hayvan bakımevlerinin kapasitesinin 13 bin 45 olduğunu ifade eden Vasip Şahin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla özel hayvan bakımevlerine ilişkin işbirliklerinin devam ettiğini bildirdi.

Üç ayda 7 bin 452 köpeğin sokaktan toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini aktaran Şahin, “İnsan eşref mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Ama hayvanlar da canlı olarak insanlara emanet edilmiştir. Dolayısıyla bizim vatandaş olarak, millet olarak hayvanlara bakışımız emanet bakışıdır,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Şahin, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bize emanet olan canlar kendilerine, etrafına, insanlara ve diğer hayvanlara zarar vermeye başlamışsa ve bir takım hastalıkların, mikropların yayılması gibi olumsuz olaylar teşkil etmeye başlamışsa o zaman bunların tedavi, rehabilitasyon dahil her türlü yasa ve mevzuatla belirlenen yetkileri, her birimiz sonuna kadar kullanmak durumundayız.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hayvan Hakları sokaktaki köpekler vasip şahin ankara büyükşehir belediyesi
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