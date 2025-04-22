Ankara Valisi: "23 Nisan yürüyüşünü yasakladım", Özgür Özel: "Yasaklanamaz, yürüyoruz"

Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüme" çağrısının "uygun görülmediğini bir bildiriyle açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise valilik kararını "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!" diyerek yanıtladı.



Özel, çağrısını sosyal medya hesabından TBMM'deki konuşmasının klibi eşliğinde tekrarladı: "Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!"

23 Nisan yasaklanamaz!



Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!



Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum.… pic.twitter.com/RwH5bLdCyZ — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 22, 2025

Ankara Valisinin açıklaması

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığının 23 Nisan 2025 Çarşamba günü "saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması" ve "saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapılması" ve ardından "Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmesi" isteğini, "1.TBMM binasını halk ziyaret edeceği için [...] burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı" gerekçesiyle reddetti.

Özgür Özel'in TBMM'deki konuşması: "Türkiye’nin bütün demokratları kazanacak. Cunta kaybedecek" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup toplantısındaki konuşmasını bitirirken 23 Nisan için yürüyüş çağrısını şöyle dile getirmişti: "Yarın 23 Nisan… Ankara’ya gelenlerle birlikte Ankara’daki Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri, Ankara’nın bütün demokratlarını saat 17.00’de Birinci Meclis’in önünde olmaya, Ankara’da her sokaktan caddelere, caddelerden birinci Meclis’e, Ankara’nın her yanından Anıtkabir’in önüne akmaya davet ediyorum. "Ekrem Başkanımızın çağrısıyla, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil bu ay - yıldızlı şanlı al bayrak için ölmeyi göze alan herkesi 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar bu şanlı bayrağı asmaya davet ediyorum. Yarın bu bayrağı elinize alın, meydanlara taşın. 19 Mayıs’a kadar bayraklar evlerinizde, işyerlerinizde kalacak. "Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Türkiye’nin bütün demokratları kazanacak. Cunta kaybedecek. Demokrasi gelecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun, yolumuz açık olsun.”

(AEK)