ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 21:38
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 08:18
2 dk Okuma

İLK TBMM'YE YÜRÜME TARTIŞMASI

Ankara Valisi: "23 Nisan yürüyüşünü yasakladım", Özgür Özel: "Yasaklanamaz, yürüyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 23 Nisan'da Ulus'taki ilk TBMM binası önünde toplanarak, Anıt Kabir'e yürüme çağrısı, Ankara Valisi'nin yasağına takıldı. Vali Vasip Şahin o saatlerde "halkın Ulus'ta TBMM binasını ziyaret edeceği" gerekçesiyle halkın Ulus'ta toplanmasına izin vermedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara Valisi: "23 Nisan yürüyüşünü yasakladım", Özgür Özel: "Yasaklanamaz, yürüyoruz"
Tartışmanın odağında yer alan 23 Nisan 1920'deki TBMM binası

Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüme" çağrısının "uygun görülmediğini bir bildiriyle açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise valilik kararını "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!" diyerek yanıtladı. 

Özel, çağrısını sosyal medya hesabından TBMM'deki konuşmasının klibi eşliğinde tekrarladı: "Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!"

Ankara Valisinin açıklaması

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığının  23 Nisan 2025 Çarşamba günü "saat 15.30'da Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması" ve "saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapılması" ve ardından "Anıtkabir'e yürüyüş düzenlenmesi" isteğini, "1.TBMM binasını halk ziyaret edeceği için [...] burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı" gerekçesiyle reddetti. 

Özgür Özel'in TBMM'deki konuşması: "Türkiye’nin bütün demokratları kazanacak. Cunta kaybedecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup toplantısındaki konuşmasını bitirirken 23 Nisan için yürüyüş çağrısını şöyle dile getirmişti:

"Yarın 23 Nisan… Ankara’ya gelenlerle birlikte Ankara’daki Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri, Ankara’nın bütün demokratlarını saat 17.00’de Birinci Meclis’in önünde olmaya, Ankara’da her sokaktan caddelere, caddelerden birinci Meclis’e, Ankara’nın her yanından Anıtkabir’in önüne akmaya davet ediyorum.

"Ekrem Başkanımızın çağrısıyla, sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil bu ay - yıldızlı şanlı al bayrak için ölmeyi göze alan herkesi 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar bu şanlı bayrağı asmaya davet ediyorum. Yarın bu bayrağı elinize alın, meydanlara taşın. 19 Mayıs’a kadar bayraklar evlerinizde, işyerlerinizde kalacak.

"Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, milliyetçiler, Türkiye’nin bütün demokratları kazanacak. Cunta kaybedecek. Demokrasi gelecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun, yolumuz açık olsun.”

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özgür özel Anıt Kabir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git