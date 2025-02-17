Ankara: Sahte içkiden 54 kişi öldü

Ankara'da son bir kaç gün içinde sahte içki tüketen 54 kişinin öldüğü, 40 kişinin daha yoğun bakımda tedavi altında oldukları bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı ve Ankara Batı Başsavcılıkları tarafından "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından yürütülen soruşturma dosyalarında Adli Tıp Kurumunun verdiği toksikoloji raporları da yer aldı.

Bu raporlarda, Ankara'da 54 kişinin sahte içki tüketimine bağlı olarak öldükleri ve 40 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınanların 28'i tutuklandı ve 25'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, geçtiğimiz yılın son günlerinde sahte içkiden meydana gelen ölümler üzerine yaptığı açıklamada sorunu "alkollü içkiler üzerindeki yüksek vergiler ve yetersiz denetimlerin körüklediğini" belirtmişti.

Kimya mühendisleri, denetimlerin artırılması ve özel tüketim vergisinin (ÖTV) düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası açıklamasında sahte ve kaçak içki arasındaki farka değinerek "Evlerde basit damıtma usulüyle yapılan alkollü içecekler[in] kaçak içki statüsüne gir[diğini]" belirten kimya mühendisleri, "Sahte içki"nin ise "piyasada bulunan bir markayı ambalajıyla taklit edip, haksız kazanç sağlamak" olduğuna dikkat çekmiş ancak "her iki yöntem[in] de oldukça riskli" olduğunu vurgulamıştı.

Kimya mühendislerinin açıklaması: “Vergi artırmak çözüm değil”

"Alkol ve alkollü içki üretimi uzmanlık isteyen bir kimyasal prosestir ve mutlaka kimya mühendisleri kontrolünde, endüstriyel şartlarda, resmi otoritelerden izin alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde ölümlü ve zehirlenmeli vakaların son bulması veya en aza indirilmesi mümkün olmayacaktır.

“Ayrıca, alkollü içkilerin ana hammaddesi etil alkol yerine daha ucuz ve ulaşılması daha kolay olan metil alkol kullanılması oldukça tehlikelidir. Etil alkol; şeker ve nişasta içeren maddelerin alkol fermantasyonu ve takiben damıtma işlemleri ile üretilen renksiz, berrak, kendine has kokusu olan ve kaynama noktası 78,3 °C olan bir maddedir. Metil alkol ise endüstriyel kullanımı olan bir üründür. Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması kesinlikle yasaktır ve kullanılamaz. İçilmesi ile oksitlenerek vücutta formik asit ve formaldehide dönüşür. Bunlar vücut içerisinde hasara yol açan maddelerdir.

“Metil alkol ile üretilmiş bir içeceği tüketen kişinin farkına varması neredeyse imkânsızdır. İçerisindeki metil alkol oranı yüksek bir alkolle ya da tamamen metil alkolle üretilmiş içeceği içen kişinin önce merkezi sinir sistemi etkilenir, kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana gelir.

“İçki tüketimini azaltmak için vergileri artırmanın bir çözüm olmayacaktır. Vergi artırımı ile alkol tüketiminin azaltılması birçok ülkede denenmesine rağmen sonuç alınamamıştır. Vergileri artırmak, halkı kaçak ve sahte içki tüketmeye itmektedir. Sahte ve kaçak içki, ölüm riski oluşturmaktadır. Uzun vadede kronik organ hasarlarına neden olmaktadır. Kaçak içki üretimini engellemek Tarım ve Orman Bakanlığının sıkı denetimleri ile mümkündür. Sahte ve kaçak içkinin riskleri topluma farklı iletişim kaynakları ile anlatılarak toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda Kimya Mühendisleri Odası olarak üzerimize düşen çalışmaları ve takibi yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.”