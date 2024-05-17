Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara Emniyeti’nde yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün (16 Mayıs) yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

“Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden K. G. Ö. ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir. Şüphelilerle ilgili Masak raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır.”

Ne olmuştu?

28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurtdışına çıkmıştı.

Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü.

Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı.

Başsavcılık, 16 Mayıs’ta üç sivil kişi ve bir komiserin daha gözaltına alındığını duyurmuş, toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükselmişti.