Ankara Onur Yürüyüşü: “Yasaklarınızla değil, onurumuzla yazıyoruz tarihi”

Ankara Onur Yürüyüşü kapsamında bugün bir araya gelen onlarca LGBTİ+, polis ablukasına ve engelleme girişimlerine rağmen yürüdü.

“Yasaklarınızla değil, onurumuzla yazıyoruz tarihi” pankartını taşıyan hak savunucuları, gökkuşağı ve trans bayrakları taşıdı; yürüyüş boyunca sık sık “Nerdesin aşkım?”, “Nefrete inat, yaşasın hayat!” ve “Biji berxwedana lubunya!” sloganları attı.

LGBTİ+'lar, polis engelini aşmak için yürüyüşleri esnasında basın açıklamalarını okuyarak eylemlerini tamamladı ve ardından güvenli bir şekilde dağıldı.

“Buradayız, her Yerdeyiz: Onurumuzla direniyoruz”

Kaos GL'de yer alan habere göre, Ankara Onur Haftası Komitesi, yürüyüş sırasında okunan basın açıklamasında şöyle dedi:

“Bugün Ankara sokaklarında bir araya geldik. Görünmez kılınmak istenen hayatlarımızı, bastırılmaya çalışılan kimliklerimizi, hedef gösterilen varoluşlarımızı hep birlikte savunmak için buradayız. Yasaklara rağmen, nefret politikalarına rağmen, sistematik şiddete rağmen bir kez daha haykırıyoruz: LGBTİ+’lar bu toplumun eşit, onurlu ve vazgeçilmez parçasıdır.

Devletin her geçen gün daha da sertleşen dışlayıcı politikaları; LGBTİ+’ları hedef alan nefret kampanyaları, transların yaşam hakkını yok sayan uygulamalar, seks işçilerine yönelen cezasız şiddet…

Tüm bunlar yalnızca kimliğimizi değil, yaşam hakkımızı tehdit ediyor. Ama biz susmuyoruz. Biz korkmuyoruz. Biz yalnız değiliz. Çünkü biz örgütlü bir lubunya hareketiyiz.

Bu yıl da “Onur Haftası”na yasaklar ve engellemeler eşliğinde girdik. Ancak unutulmamalıdır ki bizler sokakta var olduk, sokakta büyüdük, sokakta direndik. Bu ülkenin her karış toprağında, her caddesinde, her meydanında lubunya izi vardır.

Bugün buradan, Ankara’dan İstanbul’daki Trans Onur Yürüyüşü’ne yürek dolusu bir selam gönderiyoruz. Her türlü engellemelere rağmen sokakları terk etmeyen, direnç gösteren, yaşamı ve varoluşu savunan tüm lubunyalara bin selam olsun!

Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Bir adım geri atmayacağız. Birbirimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gökkuşağı bayrağımızla sokaklarda yürümek suç değil, onurdur.

Trans olmak hastalık değil, kimliktir. Seks işçiliği bir suç değil, emektir. Sevgi ise başlı başına bir direniştir.

Bu topraklarda gerçek bir barış kurulacaksa, o barış lubunyaların da barışı olacak. Ve biz biliyoruz: Barış gelecek, lubunya dönecek. Onur kazanacak, hayat kazanacak.

Bugün Ankara’da attığımız her slogan, sadece bu şehre değil, tüm coğrafyaya bir çağrıdır. Herkesi, her lubunyayı, her vicdan sahibi insanı bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz. Çünkü bu sadece bir kimlik mücadelesi değil; Bu, yaşamın ta kendisini savunmaktır. Yaşasın lubunya direnişi! Yaşasın Onur Haftası! Yaşasın hayat!”