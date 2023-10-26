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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 17:29
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 17:36
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Ankara'nın eski ve yeni halleri aynı karede

Ankara'nın farklı mekânlarının yansıtıldığı tarihi siyah-beyaz fotoğraflar, Cumhuriyet'in 100. yılında aynı açıdan tekrar çekildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/ankara-nin-eski-ve-yeni-halleri-ayni-karede.jpg

Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Ankara'nın tarihi yapı ve simgelerinin yer aldığı siyah-beyaz fotoğrafları, aynı açılardan tekrar objektife yansıtarak yeni bir çalışmaya imza attı.

Ajansın görsel arşivinden çıkarılarak yeniden fotoğrafları çekilen mekânlar arasında eski ve yeni Meclis binaları, Ankara Palas, Ulus'taki Atatürk Anıtı, Ziraat ve İş Bankası binaları, Etnografya Müzesi ve Anıtkabir de var.

Cep telefonu ekranına bir bölümü yansıtılan siyah-beyaz fotoğrafların, aynı açıdan geniş bir kadraj içerisinde yeniden çekilmesiyle oluşturulan çalışmada, tarihi yapı ve simgelerin eski ve güncel halleri birlikte yer aldı.



Çalışma, yaklaşık iki aylık bir sürede tamamlandı. (TY)

cumhuriyet ankara anadolu ajansı
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Fuat Saka ve Haydar Ergülen'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı
26 Ekim 2023
/haber/fuat-saka-ve-haydar-ergulen-den-cumhuriyet-in-100-yil-marsi-287013
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