Ankara'nın eski ve yeni halleri aynı karede

Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Ankara'nın tarihi yapı ve simgelerinin yer aldığı siyah-beyaz fotoğrafları, aynı açılardan tekrar objektife yansıtarak yeni bir çalışmaya imza attı.

Ajansın görsel arşivinden çıkarılarak yeniden fotoğrafları çekilen mekânlar arasında eski ve yeni Meclis binaları, Ankara Palas, Ulus'taki Atatürk Anıtı, Ziraat ve İş Bankası binaları, Etnografya Müzesi ve Anıtkabir de var.





Cep telefonu ekranına bir bölümü yansıtılan siyah-beyaz fotoğrafların, aynı açıdan geniş bir kadraj içerisinde yeniden çekilmesiyle oluşturulan çalışmada, tarihi yapı ve simgelerin eski ve güncel halleri birlikte yer aldı.









Çalışma, yaklaşık iki aylık bir sürede tamamlandı. (TY)