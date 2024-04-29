Ankara NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı'na destek veriyor

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini, örgütün diğer üyelerine bildirdi.

Anadolu Ajansı, Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

Stoltenberg bırakıyor

NATO Sözcüsü, Oana Lungescu 12 Şubat'ta "Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresi[nin] bu yılın Ekim ayında sona [ereceğini] ve görev süresinin bir kez daha uzatılmasına niyeti olmadığını" söylemişti. 63 yaşındaki eski Norveç başbakanı, 1 Ekim 2014'te NATO'nun Brüksel karargahında göreve başlamış ve arka arkaya üç kez aynı görevi üstlenmişti.

Rutte'nin Genel Sekreterlik turunda Ankara durağı

Erdoğan, 26 Nisan'da NATO Genel Sekreter adaylığını açıklayarak Ankara'nın desteğini istemek üzere Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Rutte: "Nazi kalıntılığı"ndan

Erdoğan'ın gözdeliğine Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun Nisan 2017 "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" referandumu öncesinde Almanya ve Hollanda'da yaşayan Türkiye yurttaşlarına yönelik propaganda atakları her iki ülke de kabul görmemiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rotterdam'da yapmayı planladığı "gövde gösterisi" iptal edilmişti. Çavuşoğlu'nun Hollanda’yı yaptırımla tehdit etmesinin üzerine, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın uçağının ülkeye iniş yapmasına izin verilmemişti. Bu gelişmeler üzerine dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda'ya karayolundan girmeye kalkışınca onun girişine de izin verilmemiş ve 5 saat süren bekleyişin ardından Bakan Sayan Kaya, Hollanda polisinin eskortluğunda Almanya'ya götürülmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zorla Hollanda'dan Almanya'ya Götürüldü Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’ya nota verilmesinin ardından üst düzey ilişkilerin ve planlanmış toplantılar ile üst düzey resmi görüşmelerin askıya alındığını, ertelendiğini belirtmişti. Erdoğan da dönemin Rutte hükümetine yönelik olarak “Nazi kalıntısı”, “faşist” gibi ifadeler kullanmış, “Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz”, “Batıya cevap sandıkta verilecek” türünden tehditvari konuşmalar yapmıştı.

(AEK)