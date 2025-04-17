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HABER
Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 12:22
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 12:22
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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 525 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 525 gözaltı
Marihuana bitkisi, Görsel: Canva

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Ankara” operasyonunu kapsamında bugün 525 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerden 110’u, 18 yaşın altında suça sürüklenen çocuk.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü.

“İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık. Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik.”

Europol raporu

Öte yandan, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa’daki uyuşturucu, özellikle eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti sürüyor.

Afganistan kaynaklı eroin, giderek artan biçimde deniz yolu taşımacılığıyla Avrupa’ya ulaştırılıyor. Özellikle Türkiye çıkışlı konteyner gemileri ve feribotlar, bu sevkiyatlarda kritik bir rol oynuyor. Bu yöntem, şüpheli gönderilerin menşeini ve içeriğini gizlemeye olanak tanıyarak, büyük miktarlarda eroinin tek seferde taşınmasını mümkün kılıyor.

Öte yandan, eroin üretiminde kullanılan temel kimyasal maddelerden biri olan asetik anhidritin Avrupa Birliği’nden (AB) Afganistan’a kaçak taşınmasında da Türkiye yine transit ülke konumunda. “Ters Balkan Rotası” olarak adlandırılan bu güzergâh üzerinden kimyasal maddenin kaçakçılığı sürüyor.

AB uyuşturucu pazarının perakende değerinin en az 31 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Europol, uyuşturucu pazarının yolsuzluk ve şiddeti besleyerek toplumsal dokuyu giderek daha fazla tahrip ettiğini belirtiyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu operasyonu Ali Yerlikaya Narkokapan-Ankara europol
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