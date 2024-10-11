Ankara Film Festivali’nin jürisi belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı.

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak başkanlığındaki Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, oyuncu Burcu Biricik, yazar ve film eleştirmeni Burçak Evren, kurgucu Çiçek Kahraman ile oyuncu Serkan Keskin yer alıyor.

Onur Ödülleri 7 Kasım’da sahiplerini bulacak

35. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri de belli oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenen ödüller dört farklı kategoride verilecek ve 7 Kasım’da yapılacak Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Bu yıl Aziz Nesin Emek Ödülü, oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen’e, Sanat Çınarı Ödülü, flüt virtüözü Şefika Kutluer’e ve Kitle İletişim Ödülü de prodüktör Kurtuluş Özyazıcı’ya sunulacak. Festivalin bu yıl üçüncüsünü sunacağı Vakıf Özel Ödülü ise kurgucu, yönetmen ve yapımcı Selda Taşkın ile oyuncu Berkay Ateş’in olacak.

Festival afişi

Öte yandan bu yılın festival afişinde, Zeynep Bozkır’ın tasarımı yer alıyor.

Ressam Habip Aydoğdu, akademisyen Birsu Semra Çeltek, görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, karikatürist Aslı Alpar ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol’dan oluşan jüri, 106 başvuruyu değerlendirdi ve Bozkır’ın tasarımını en iyi afiş olarak belirledi.

Festivalin Türkiye’deki grafik tasarımı bölümlerinin öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlediği yarışma sonucu seçilen afiş, bu yıl festivalin yüzü olacak.

Bozkır ayrıca, 15 Bin TL değerinde para ödülünün de kazananı oldu. (TY)