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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 11:15
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 11:20
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Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

34. kez izleyiciyle buluşacak festival, 2-10 Kasım tarihleri arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/ankara-film-festivali-nde-yarisacak-filmler-belli-oldu.jpg

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği 34. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belirlendi.

Vakfın Başkanı İrfan Demirkol, sinema yazarı Murat Erşahin ve Başkent Üniversitesi GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr.  Nihan Gider Işıkman’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 9 film festivalde yarışacak.

2023 yılında ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen ve Türkiye prömiyerini Ankara Film Festivali’nde yapacak filmlerden oluşan bir panorama sunacak Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler şöyle:

8x8/Kıvanç Sezer
Aniden/Melis Önel
Annesinin Kuzusu/Umut Evirgen
Cam Perde/Fikret Reyhan
Karganın Uykusu/Tunahan Kurt 
Kör Noktada/Ayşe Polat
Sanki Her Şey Biraz Felaket/Umut Subaşı
Son Hasat /Cemil Ağacıkoğlu
Yurt/Nehir Tuna

(AÖ)

Ankara Film Festivali
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