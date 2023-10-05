Ankara Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği 34. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belirlendi.

Vakfın Başkanı İrfan Demirkol, sinema yazarı Murat Erşahin ve Başkent Üniversitesi GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 9 film festivalde yarışacak.

2023 yılında ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen ve Türkiye prömiyerini Ankara Film Festivali’nde yapacak filmlerden oluşan bir panorama sunacak Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler şöyle:

8x8/Kıvanç Sezer

Aniden/Melis Önel

Annesinin Kuzusu/Umut Evirgen

Cam Perde/Fikret Reyhan

Karganın Uykusu/Tunahan Kurt

Kör Noktada/Ayşe Polat

Sanki Her Şey Biraz Felaket/Umut Subaşı

Son Hasat /Cemil Ağacıkoğlu

Yurt/Nehir Tuna

(AÖ)