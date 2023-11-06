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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 11:22
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Ankara Film Festivali'nde beşinci gün

Büyülü Fener Sineması'nda devam eden gösterimlerde bugün "Ankara Filmleri" seçkisi izleyiciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/ankara-film-festivali-nde-besinci-gun.jpg

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın düzenlediği Ankara Film Festivali’nde dün, Ulusal Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ve yabancı film seçkisinin gösterimleri vardı.

Muaz Güneş’in “Hayırlı Olsun Ziyareti”, Berk Ali Çekmez’in “Vuruyor Gol Oluyor”, Murat Arda Gürsoy’un “Güneş, Ay ve Kadın”, Berkan Aktepe’nin “Çember”, Aziz Alaca’nın “Kruvasan” ve Melih Aslan’ın “Paket” filmleri izleyiciyle buluştu.

Festivalde bugün

BÜYÜLÜ FENER SALON I
14:00 Ve Kral Dedi Ki: Ne Harika Bir Makine
16:30 Yüzleşme
19:00 Cam Perde
21:30 Biz Hiçbir Zaman Modern Olmadık

BÜYÜLÜ FENER SALON II
14:00 Ankara Filmleri 1 – Madelet, Rüzgara Karşı Zorlu ve Cesur… / Beş Şehir: Ankara
16:30 Ankara Filmleri 2 – Konur Sokak / Operanın Hayaleti / Midas’ın İzinde
19:00 Ankara Filmleri 3 – Laf Aramızda Engürü Kafe
21:30 Muhsin Ertuğrul: Bir Tutkunun Kahramanı

BÜYÜLÜ FENER SALON III
14:00 Dört Kız Kardeş
16:30 Kazananlar
19:00 Zone of Interest
21:30 Piargy

7 Kasım Salı

BÜYÜLÜ FENER SALON I
14:00 Karganın Uykusu
16:30 Aniden
19:00 Sanki Her Şey Biraz Felaket
21:30 Zone of Interest

BÜYÜLÜ FENER SALON II
14:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 2 – Dal Değdi Gözüme / Dinamo Mesken
16:30 Ulusal Belgesel Film Yarışması 3 – Kavur
19:00 Yüzleşme
21:30 Cam Perde

BÜYÜLÜ FENER SALON III
14:00 Arıların 20.000 Çeşidi
16:30 Beyaz Plastik Gökyüzü
19:00 Kidnapped
21:30 Benimle Sinemaya Gel (AÖ)

Ankara Film Festivali
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