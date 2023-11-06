Ankara Film Festivali'nde beşinci gün

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın düzenlediği Ankara Film Festivali’nde dün, Ulusal Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ve yabancı film seçkisinin gösterimleri vardı.

Muaz Güneş’in “Hayırlı Olsun Ziyareti”, Berk Ali Çekmez’in “Vuruyor Gol Oluyor”, Murat Arda Gürsoy’un “Güneş, Ay ve Kadın”, Berkan Aktepe’nin “Çember”, Aziz Alaca’nın “Kruvasan” ve Melih Aslan’ın “Paket” filmleri izleyiciyle buluştu.

Festivalde bugün

BÜYÜLÜ FENER SALON I

14:00 Ve Kral Dedi Ki: Ne Harika Bir Makine

16:30 Yüzleşme

19:00 Cam Perde

21:30 Biz Hiçbir Zaman Modern Olmadık

BÜYÜLÜ FENER SALON II

14:00 Ankara Filmleri 1 – Madelet, Rüzgara Karşı Zorlu ve Cesur… / Beş Şehir: Ankara

16:30 Ankara Filmleri 2 – Konur Sokak / Operanın Hayaleti / Midas’ın İzinde

19:00 Ankara Filmleri 3 – Laf Aramızda Engürü Kafe

21:30 Muhsin Ertuğrul: Bir Tutkunun Kahramanı

BÜYÜLÜ FENER SALON III

14:00 Dört Kız Kardeş

16:30 Kazananlar

19:00 Zone of Interest

21:30 Piargy

7 Kasım Salı

BÜYÜLÜ FENER SALON I

14:00 Karganın Uykusu

16:30 Aniden

19:00 Sanki Her Şey Biraz Felaket

21:30 Zone of Interest

BÜYÜLÜ FENER SALON II

14:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 2 – Dal Değdi Gözüme / Dinamo Mesken

16:30 Ulusal Belgesel Film Yarışması 3 – Kavur

19:00 Yüzleşme

21:30 Cam Perde

BÜYÜLÜ FENER SALON III

14:00 Arıların 20.000 Çeşidi

16:30 Beyaz Plastik Gökyüzü

19:00 Kidnapped

21:30 Benimle Sinemaya Gel (AÖ)