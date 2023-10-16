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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 10:36
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 11:07
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Ankara Film Festivali jürileri açıklandı

Ulusal yarışma jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüride ayrıca yazar Mine Söğüt, kurgucu Mustafa Preşeva ve oyuncular Murat Kılıç ile Selin Yeninci yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/ankara-film-festivali-jurileri-aciklandi.jpg
Fotoğraf: https://www.derviszaim.com/

34. Ankara Film Festivali'nde yer alan bölümlerin jürileri açıklandı. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın düzenlediği festivalde, "Ulusal Yarışma Filmleri" 2-10 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle bir araya geliyor.

Ulusal yarışma jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstleniyor. Jüride ayrıca yazar Mine Söğüt, kurgucu Mustafa Preşeva ve oyuncular Murat Kılıç ile Selin Yeninci yer alıyor.

Jüri yedi filmi değerlendirecek: Melisa Önel’in "Aniden", Umut Evirgen’in "Annesinin Kuzusu", Fikret Reyhan’ın "Cam Perde", Tunahan Kurt’un "Karganın Uykusu", Ayşe Polat’ın "Kör Noktada", Umut Subaşı’nın "Sanki Her şey Biraz Felaket" ve Filiz Kuka’nın "Yüzleşme" filmleri yarışacak. Festivalin “En İyi”lerine ödülleri 10 Kasım’da Festival Ödül Töreni’nde sunulacak.

Bu yıl SİYAD jürisi Ali Ercivan, Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak’tan oluşuyor.

Yönetmen Sevinç Baloğlu, yönetmen Aslı Akdağ ve görüntü yönetmeni
Mustafa Ünlü’den oluşan jüri Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan
yapımları değerlendirecek.

Yönetmen ve senarist Hakan Ünal, oyuncu İlker Savaşkurt ve oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ise Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yarışacak filmleri oylayacak.

İlk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenlerin ulusal uzun kurmaca
projeleriyle yarıştığı Proje Geliştirme Desteği jürisinde yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ali Bayraktar ve yapımcı Vildan Erşen yer alıyor. (AÖ)

Ankara Film Festivali derviş zaim
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