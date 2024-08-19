Ankara'da serbest muhasebeci mali müşavirlerden eylem

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), artan iş ve vergi yüklerine karşı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geldi.

“Haklı taleplerimizi haykırıyoruz” yazılı pankart açan serbest muhasebeci mali müşavirler, “Çalışmayan sistemlerinizden bıktık”, “Muhasebe yangın yeri”, “Artık nefes alamıyoruz”, “Mesleğimizi onurumuzdur, angaryalara hayır”, “Yetişemiyoruz”, “Enflasyon düzeltmesi” yıllık yapılsın” dövizleri taşıdı.

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, haftalardır yaşadıkları sorunları dile getirmelerine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çözüm bulmadığını belirterek, “Mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bıçak kemiğe dayandı. Kendimizi, derdimizi daha nasıl anlatabiliriz? Maliye bakanı, biz mali müşavirleri görmeniz için daha ne yapmalıyız? Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz” dedi.

Mali Müşavirler: İşlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı

“Angaryaları kabul etmiyoruz”

“Bu gidişle beyanname gönderecek meslek mensubu bulamayacaksınız” diyen Bahadır, mesleklerinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üzerimizdeki angaryaları kabul etmiyoruz. Her kuruma ayrı ayrı bilgi vermek istemiyoruz. Beyanların son gününde sistemleriniz çalışmıyor. Beyan ve bildirimler sadeleşmelidir.

Asgari ücret tarifesi, günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. Göstermelik bir mali tatil istemiyoruz. Binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, zarar eden ve gayri faal firmalar enflasyon düzeltmesi ile çok ciddi sorunlar yaşayacak, ağır vergi yükü sebebiyle kapanmayla karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, bu uygulama ülkemizde yatırım yapan firmaları daha fatura kesmeden yatırım aşamasında vergi ödemeyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu durum işsizliği arttıracak, ekonomik krizi derinleştirecektir.”

Açıklamanın ardından serbest muhasebeci mali müşavirler bilgisayarlarını yere atarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı protesto etti.

📢 Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem



🗣️ “Mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz” diyen @AnkaraSMMMO, bilgisayarlarını bakanlık önüne attı.https://t.co/gP9GyqXCuF pic.twitter.com/Gkv3JZwqX5 — bianet (@bianet_org) August 19, 2024

(VC)