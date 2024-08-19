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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 16:20
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 16:34
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Ankara'da serbest muhasebeci mali müşavirlerden eylem

“Mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz” diyen serbest muhasebeci mali müşavirler, bilgisayarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne attı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ankara'da serbest muhasebeci mali müşavirlerden eylem
Fotoğraf: ASMMMO/X

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), artan iş ve vergi yüklerine karşı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geldi.

“Haklı taleplerimizi haykırıyoruz” yazılı pankart açan serbest muhasebeci mali müşavirler, “Çalışmayan sistemlerinizden bıktık”, “Muhasebe yangın yeri”, “Artık nefes alamıyoruz”, “Mesleğimizi onurumuzdur, angaryalara hayır”, “Yetişemiyoruz”, “Enflasyon düzeltmesi” yıllık yapılsın” dövizleri taşıdı.

ASMMMO Başkanı Turgut Bahadır, haftalardır yaşadıkları sorunları dile getirmelerine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çözüm bulmadığını belirterek, “Mesleğimize, emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bıçak kemiğe dayandı. Kendimizi, derdimizi daha nasıl anlatabiliriz? Maliye bakanı, biz mali müşavirleri görmeniz için daha ne yapmalıyız? Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz” dedi.

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“Angaryaları kabul etmiyoruz”

“Bu gidişle beyanname gönderecek meslek mensubu bulamayacaksınız” diyen Bahadır, mesleklerinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üzerimizdeki angaryaları kabul etmiyoruz. Her kuruma ayrı ayrı bilgi vermek istemiyoruz. Beyanların son gününde sistemleriniz çalışmıyor. Beyan ve bildirimler sadeleşmelidir.

Asgari ücret tarifesi, günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. Göstermelik bir mali tatil istemiyoruz. Binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, zarar eden ve gayri faal firmalar enflasyon düzeltmesi ile çok ciddi sorunlar yaşayacak, ağır vergi yükü sebebiyle kapanmayla karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, bu uygulama ülkemizde yatırım yapan firmaları daha fatura kesmeden yatırım aşamasında vergi ödemeyle karşı karşıya bırakacaktır. Bu durum işsizliği arttıracak, ekonomik krizi derinleştirecektir.”

Açıklamanın ardından serbest muhasebeci mali müşavirler bilgisayarlarını yere atarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı protesto etti.

(VC)

Ankara hazine ve maliye bakanlığı serbest muhasebeci mali müşavirler ASMMMO
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