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Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 10:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 10:11
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Ankara'da sahte gıda operasyonu

Ankara Valisi Şahin: “Yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi peynir, zeytin, süt ürünleri ve diğer süt ürünlerinden mamül diğer malzemeler ele geçirildi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara'da sahte gıda operasyonu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bugün sahte gıda maddelerinin satışının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İvedik Organize Sanayi Bölgesinde operasyon yapılan firma önünde yaptığı basın açıklamasında "Bu işyerinde yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi peynir, zeytin, süt ürünleri ve diğer süt ürünlerinden mamül diğer malzemeler ele geçirildi,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Şahin, ekiplerin, Ocak 2024'ten bu yana, 150 ton civarında bozuk ya da sahte gıda yakaladıklarını belirtti.

Gıdalar imha edilecek

Şahin, sorumluların adli mercilere intikal ettirildiğini ve bozuk gıdaların da imha edilmek üzere kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere taşındığını belirtti.

Diğer satış noktalarında satılan ürünlerle aralarında ciddi fiyat farkı olan ürünlere şüpheyle yaklaşılması noktasında yurttaşlara uyarıda bulunan Şahin “Vatandaşlarımız bu konuda da bizlere müracaat etmekten lütfen çekinmesinler,” dedi. (TY)

halk sağlığı sahte gıda Ankara vasip şahin
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