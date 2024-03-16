ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 16 Mart 2024 16:09
1 dk Okuma

Ankara'da sahte DEM Parti afişleri basıldı

Ankara'da Mansur Yavaş’ı desteklediklerine dair hazırlanan sahte afişlere tepki gösteren DEM Parti Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan, suç duyurusunda bulunucaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara'da sahte DEM Parti afişleri basıldı
Görsel: Mezopotamya Ajansı

Ankara’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler dağıtıldı.

Afişte, DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan'ın resmine yer verildi ve DEM Parti'nin seçimde Yavaş'ı desteklediği yazıldı.  

MA'ya konuşan Türkdoğan, "Sahte afişleri de gördük. Gerçekten inanılmaz. Ankara halkının bu tarz sahte afişlere itibar etmeyeceğini biliyorum. Partimiz bu konuda suç duyurusunda bulunacak" dedi. 

(EMK)

Seçim 2024 Öztürk Türkdoğan dem parti Gültan Kışanak
ilgili haberler
Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı
14 Mart 2024
/haber/kayseride-dem-partinin-secim-aracina-silahli-saldiri-293054
DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
17 Şubat 2024
/haber/dem-parti-ankarada-gultan-kisanak-ve-ozturk-turkdogani-aday-gosterdi-292016
ilgili haberler
Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı
14 Mart 2024
/haber/kayseride-dem-partinin-secim-aracina-silahli-saldiri-293054
DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
17 Şubat 2024
/haber/dem-parti-ankarada-gultan-kisanak-ve-ozturk-turkdogani-aday-gosterdi-292016
Sayfa Başına Git