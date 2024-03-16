Ankara'da sahte DEM Parti afişleri basıldı

Ankara’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler dağıtıldı.

Afişte, DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan'ın resmine yer verildi ve DEM Parti'nin seçimde Yavaş'ı desteklediği yazıldı.

MA'ya konuşan Türkdoğan, "Sahte afişleri de gördük. Gerçekten inanılmaz. Ankara halkının bu tarz sahte afişlere itibar etmeyeceğini biliyorum. Partimiz bu konuda suç duyurusunda bulunacak" dedi.

(EMK)