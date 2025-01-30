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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 15:47
3 dk Okuma

Ankara'da otobüsçüler ve belediye halkı mağdur etmekte kararlı

Ankara'da Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası 1 Şubat'tan itibaren 'ücretsiz, indirimli ve öğrenci' kartı olanları taşımayacak. Oda, bu kişilere 'kamu araçlarını' tercih etmelerini önerse de bu durum 2 milyondan fazla yurttaşın ulaşım hakkının gasp edilmesi demek.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
Ankara'da otobüsçüler ve belediye halkı mağdur etmekte kararlı
Fotoğraf: EGO

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası, 1 Şubat 2025 itibariyle otobüslere ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonmanı ile yolcu almayacağını duyurdu.

Gerekçe ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bu nedenle özel halk otobüslerine verilen abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteğini 31 Aralık 2024 itibariyle sona erdirmişti.

Belediye ile yapılan görüşmelerin tıkandığını ifade eden Oda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz hizmet alan yolcular için ödenen gelir desteğinin de yetersiz olduğunu ve maliyetlerin esnafın üzerine bırakıldığını savunuyor.

Ekonomik olarak hizmetlerini devam ettirmenin imkânsız hale geldiğini belirten Oda, 1 Şubat 2025’ten itibaren pozitif ayrımcılık yapılan gruplara hizmet vermeyecek. Odanın önerisi ise bu tariflerden yararlanan yolcuların, kamu araçlarını tercih etmeleri yönünde.

bianet’in görüştüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı yetkilileri ise esnaflar odasının kararı geri çekeceğini söyledi, görüş belirtmedi.

"Ulaşım hakkımıza sahip çıkalım"

Ankara’daki siyasi parti ve örgütler verilen kararı protesto etti. Karara ilişkin Kızılay’da açıklama gerçekleştiren Ankara Halkevleri “Halk otobüsü özel olmaz” derken, ABB’den özel halk otobüslerinin kamulaştırılmasını talep etti.

2020’den bu yana ABB’nin kasasından özel halk otobüsleri için 480 milyon lira aktarıldığını belirten Halkevleri açıklamada, “Bunun yerine otobüsler satın alınsaydı, biz de işlerimize insan gibi gitseydik. Akşamları metrelerce kuyrukta bekleyeceğimize evimizde dinlenebilseydik.” dedi.

Özel halk otobüslerini uyarırken Ankara halkını “parasız ulaşım hakkına sahip çıkmaya” çağırdı.

Ankara Emek Gençliği ise “İndirimli tarifelerin geçersiz olması, gençler için kriz koşullarında yaşamın daha da zorlaşması anlamına geliyor.” derken “Belediyeler, ranta değil halk ihtiyacına dayalı politikalar üretmelidir.” diye açıklama yaptı. “Fahiş fiyatları dayatan, ulaşım hakkımızı engelleyen bu uygulamaya derhal son verilmelidir.” dedi.

"Her sene aynı hikaye ile karşılaşıyoruz"

bianet’e konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji öğrencisi Berna Yıldırım, Ankara’da yıllardır benzer durumlar yaşadıklarını söyledi.

Kamu otobüslerinin yetersiz olduğunu ve üniversiteden kalkan otobüslerin bile ÖHO olduğunu belirtti.

Herkesin ekonomik krizi bahane ettiğini ama günün sonunda krizin yükünü öğrencilerin çektiğini söyleyen Yıldırım “Otobüse öğrenci almamak gibi bir durum yok deniyor ancak binsek de tam basacağız. Yani ulaşım hakkımız gasp edilmiş olacak” diye konuştu.

2 milyon kişi etkilenecek

Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ikinci ili olan Ankara’da resmi rakamlara göre 5 milyon 803 bin kişi yaşıyor. Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın aldığı karardan 2 milyondan fazla yurttaş etkilenecek.

Başkentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler indirimli, 62-65 yaş arasındaki yurttaşlar günün belirli saatlerinde ücretsiz, engelli, engelli refakatçileri, 65 yaş üzeri, polis, gazi, şehit yakınları ve sarı basın kartı sahibi gazeteciler ücretsiz olarak otobüsleri kullanabiliyor.

Güncel verilere göre başkentte 1 milyon 282 bin öğrenci ve 84 bin öğretmen bulunuyor. Ankara nüfusunun yüzde 1,8’i engelli. Bu da yaklaşık 104 bin kişiye tekabül ediyor.

Türkiye’de 65 yaş üzeri nüfus yüzde 10,2. Ankara’da 600 bine yakın 65+ yurttaşın yaşadığı düşünülüyor.

*ODTÜ’lü öğrencinin ismi kendi talebi doğrultusunda değiştirilerek verilmiştir.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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Abbas Vural
Abbas Vural
tüm yazıları
2002 İstanbul doğumlu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gördüğü İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimini siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri...

2002 İstanbul doğumlu. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gördüğü İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimini siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

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