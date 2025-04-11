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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 00:39
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 10:13
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KAR YAĞIŞI

Ankara'da okullar hava koşulları gerekçesiyle tatil

Ankara'da gece yarısı başlayan kar yağışı ve beklenen fırtına dolayısıyla kentteki her dereceden okul ve kurslarda Cuma günü eğitim yapılmayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara'da okullar hava koşulları gerekçesiyle tatil
*Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümünde kar yağışı etkili oluyor. (Fotoğraf: AA)

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi gerekçesiyle başkentte Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. 

Valilikten yapılan açıklamada "Cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması" ve kar kalınlığının "yer yer 15 cm’ye kadar" çıkması, "ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden", kamuya ait ya da özel her dereceden eğitim-öğretim kurumları ve kursların bir gün tatil edildiği bildirildi. 

Valiliğin kararıyla 10 yaş ve altı çocuğu bulunan ve hamile kadın ve engelli kamu görevlileri de izinli sayılacak.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Ankara kar tatili
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