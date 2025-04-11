Ankara'da okullar hava koşulları gerekçesiyle tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi gerekçesiyle başkentte Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada "Cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması" ve kar kalınlığının "yer yer 15 cm’ye kadar" çıkması, "ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden", kamuya ait ya da özel her dereceden eğitim-öğretim kurumları ve kursların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Valiliğin kararıyla 10 yaş ve altı çocuğu bulunan ve hamile kadın ve engelli kamu görevlileri de izinli sayılacak.

(AEK)