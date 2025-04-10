Ankara'da maden ocağında göçük: 14 işçi yaralandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Kömür İşletmeleri AŞ’ye bağlı Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi’nde üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, göçüğün, gece 00.45’te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kazada 14 madencinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Oluşan ters hava akımından kaçmaya çalışan 2 madencimiz çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak yaralanmış ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hafif yaralanan 12 madencimizin ise tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Kazaya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Yaralanan madenci kardeşlerimize acil şifalar dileriz.”

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada ise yaralı işçilerden birinin durumunun ağır, bir diğerinin ise orta olduğu belirtildi.

“Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz.”

Valilik’ten farklı açıklama

Kömür İşletmeleri AŞ’ye bağlı maden işletmesi, Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi sınırları içerinde yer alıyor; ancak Valilik’ten yapılan açıklamada, işletmenin Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi’nde bulunduğu belirtildi.

Valilik ayrıca, Bakanlık açıklamasından farklı olarak, “saat 01.30 sıralarında, yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana geldiğini” yazdı.

bianet’e konuşan ve olayla ilgili bilgi sahibi olan bir maden mühendisi, kömür üretiminin yapıldığı ayak arkasında bir göçük yaşandığını belirtti. “Ayak arkaları, kömür üretildikçe kontrollü şekilde göçertilerek ilerlenir,” diyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayak arkasının göçertilmesi sırasında, ayağın ani oturmasıyla oluşan hava şokundan etkilenen işçiler, panik halinde kaçarken yaralanıyor. İşçilerden bir mühendisin başını yaraladığı ve durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.”

(VC)