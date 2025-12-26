Ankara'da Karataş Barınağı'nda hayvan katliamı

Türkiye’nin farklı noktalarından hayvanlara yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ederken, son görüntülerin adresi Ankara Karataş Hayvan Barınağı oldu.

Hayvan hakları savunucusu Alper Karmış, Karataş Hayvan Barınağı’nda yer alan soğuk hava deposunda öldürülen köpeklerin poşetlere konulmuş olduğu halde olduğunu belirtti. Karmış, konunun örtbas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bağımsız ve şeffaf bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

"50-60 civarı köpek öldürüldü"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte canlı halde bir köpeğin de soğuk hava deposunda poşetlerin arasında bir köşede kaldığı kaydedildi.

Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Karataş Barınağı’nda bir işçi ve bir “veteriner hekim”in her gün 50-60 civarı köpeği ötanazi adı altında öldürdüklerini yani bir soykırım yaptıklarını utançla öğrenmiş bulunmaktayız. Polis zoruyla… pic.twitter.com/d9Rs61x0An — Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi (@hayvan_yasam) December 25, 2025

Görüntülerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve daha önce verdiği röportajlarda "CHP'li belediyelerin hayvan katlimanı yasasını uygulamayacağını" belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i açıklama yapmaya davet etti.

ABB'den açıklama: Soruşturma talimatı verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soğuk hava deposunun ABB'ye ait olmadığını iddia etti, Mansur Yavaş'ın görüntüleri ihbar olarak kabul edip Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.

KAMUOYUNA DUYURU



25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştır.



Paylaşılan video incelendiğinde;… — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) December 25, 2025

