ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:26 26 Aralık 2025 09:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 10:19 26 Aralık 2025 10:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Ankara'da Karataş Barınağı'nda hayvan katliamı

Ankara Karataş Hayvan Barınağı’nda öldürülen köpeklerin soğuk hava deposunda poşetlere konulduğu görüntüler sosyal medyada yayıldı, hayvan hakları savunucularının tepkisi sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara'da Karataş Barınağı'nda hayvan katliamı

Türkiye’nin farklı noktalarından hayvanlara yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ederken, son görüntülerin adresi Ankara Karataş Hayvan Barınağı oldu.

Hayvan hakları savunucusu Alper Karmış, Karataş Hayvan Barınağı’nda yer alan soğuk hava deposunda öldürülen köpeklerin poşetlere konulmuş olduğu halde olduğunu belirtti. Karmış, konunun örtbas edilmemesi gerektiğini vurgulayarak bağımsız ve şeffaf bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

"50-60 civarı köpek öldürüldü"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte canlı halde bir köpeğin de soğuk hava deposunda poşetlerin arasında bir köşede kaldığı kaydedildi.

Görüntülerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve daha önce verdiği röportajlarda "CHP'li belediyelerin hayvan katlimanı yasasını uygulamayacağını" belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i açıklama yapmaya davet etti.

ABB'den açıklama: Soruşturma talimatı verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soğuk hava deposunun ABB'ye ait olmadığını iddia etti, Mansur Yavaş'ın görüntüleri ihbar olarak kabul edip Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan katliamı köpek katliamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git