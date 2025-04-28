Ankara'da gözaltına alınan 26 öğrenciden 4'ü tutuklandı

Ankara'da tutuklu öğrenciler ve siyasetçilerin serbest bırakılması amacıyla düzenlenmek istenen yürüyüşte gözaltına alınan 26 öğrenciden 4'ü tutuklandı, 22'si serbest bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre, 25 Nisan Cuma günü Çankaya ilçesi Konur Sokak'ta yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sonucu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü serbest bırakılırken, 26 öğrenci hakkında mevcutlu gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 öğrenci, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 22 öğrenci serbest bırakılırken, 7 öğrenci hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 4 öğrenci ise tutuklandı.

Öğrencilere yöneltilen suçlamalar arasında, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” bulunuyor.

Ne olmuştu?

Ankara’da öğrenciler 25 Nisan Cuma akşamı Konur Sokak üzerinde, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda bir araya geldi ve Adalet Bakanlığı'na yürümek istedi. Ancak belirtilen güzergahın, valilik tarafından ilan edilen gösteri güzergahı dışında olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmedi. Uyarılara rağmen dağılmayan öğrenciler hakkında müdahale kararı alındı.

Polis, müdahalenin ardından gözaltına alınan öğrencilerin slogan atarak yürüyüşe devam ettiklerini ve emniyet güçlerine direndiklerini iddia etti. Bu iddialar doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında öğrencilerin ifadeleri alındı ve savcılığa sevk edildi.

Ankara’da üniversite öğrencilerine polis müdahalesi

(EMK)