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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 15:04
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 15:07
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Ankara'da göçük: 2 işçi öldü, 1 kişi gözaltında

Ankara Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf, bir kazı alanında gerçekleşen yoğun bir faaliyet sahnesini göstermektedir. Önde büyük bir iş makinesi (hidrolik ekskavatör) kazı yaparken, arka planda kazı alanını izleyen kalabalık bir grup insan yer alıyor. Çalışmalar sırasında alanda bulunan görevli ekiplerin bir kısmı özel iş kıyafetleri ve kasklarla çalışmakta. Kazı alanı etrafında AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri dikkat çekiyor. Fotoğrafın arka planında, tipik bir mahalle yapısını yansıtan iki-üç katlı binalar görülüyor. Ayrıca bir ambulans ve diğer destek araçları kazı alanının yakınında konumlanmış. Etkinliğin doğası, arama kurtarma veya bir olay sonrası müdahale gibi acil bir durum çalışmasına işaret ediyor. Çevrede toplanan insanlar da olayın ilgi çektiğini gösteriyor.
Fotoğraf: AA

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan 2 işçinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Valiliği hayatını kaybeden işçilerin isimlerini açıklarken, inşaat sorumlusu bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"İlimiz Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesinde 09.01.2025 günü saat:11.20.sıralarında kazı çalışması esnasında, Sinan YAMAN (Çorum 1884) ve İzzet KESKİN (Polatlı 1999) isimli çalışanlar, meydana gelen göçük altında kalmıştır. Teknik ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışması neticesinde her iki vatandaşımızın da cansız bedenlerine ulaşılmış ve göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınmış olup; konuyla ilgili adlî ve idarî soruşturma sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

(EMK)

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Ankara iş cinayeleti iş cinayetleri
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