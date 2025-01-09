Ankara'da göçük: 2 işçi öldü, 1 kişi gözaltında

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan 2 işçinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara Valiliği hayatını kaybeden işçilerin isimlerini açıklarken, inşaat sorumlusu bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"İlimiz Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesinde 09.01.2025 günü saat:11.20.sıralarında kazı çalışması esnasında, Sinan YAMAN (Çorum 1884) ve İzzet KESKİN (Polatlı 1999) isimli çalışanlar, meydana gelen göçük altında kalmıştır. Teknik ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışması neticesinde her iki vatandaşımızın da cansız bedenlerine ulaşılmış ve göçük altından çıkarılmıştır. İnşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınmış olup; konuyla ilgili adlî ve idarî soruşturma sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

(EMK)