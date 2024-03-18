Ankara'da Filistin eylemi: "İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin"

Ankara’da sol, sosyalist siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin yer aldığı Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını dün (17 Mart) protesto etti.

Konur Sokak’ta yapılan eylemde “İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin - Katil İsrail Filistin’den defol” yazılı pankart açıldı ve sık sık “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot” sloganları atıldı.

Filistin’de İşgale Son adına açıklamayı okuyan Serdar Kibar, 7 Ekim 2023’te bu yana İsrail’in Gazze saldırılarında 31 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 73 binden fazla Filistinlinin yaralandığını ve 2 milyona yakın Filistinlinin zorla yerinden edildiğini hatırlattı.

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“Soykırım eylemleri sürüyor”

İsrail ordusunun, 1,3 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırı hazırlığında olduğuna dikkat çeken Kibar, şunları kaydetti:

“Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e, Filistinlilerin öldürülmesi ve onlara zarar verilmesi de dâhil olmak üzere tüm soykırım eylemlerini durdurma emrini vermiş olmasına rağmen, İsrail, mahkemenin emirlerine açıkça karşı çıkarak Filistinli sivilleri katletmeye, faaliyet halindeki son hastaneler de dahil olmak üzere altyapıyı yok etmeye, yaklaşan kıtlığı ve bulaşıcı hastalıkların Filistinliler arasında yayılmasını daha ağır hâle getirmeye devam ediyor.”

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Geri dönüş hakkı hedefte

Eylemde, 18 ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) sağladığı finansmanı kesme kararına ve İsrail’in UNRWA’yı hedef alan açıklamalarına da tepki gösterildi.

Kibar, şöyle konuştu:

“Bu, İsrail’in soykırım kuşatmasının bir sonucu olarak kitlesel açlığın yaşandığı bir dönemde hayat kurtarıcı yardımın Gazze’ye ulaşmasını bilfiil önleyecek ve böylece İsrail’in süregiden soykırımında Batılı suç ortaklığının başka bir biçimini oluşturacaktır. UNRWA ayrıca tuttuğu kayıtlarla mültecilerin geri dönüş hakkının önemli dayanaklarından biri. Dolayısıyla İsrail, 1949’da kurulan UNRWA’yı hedef alarak, Filistin mücadelesini ve Filistinlilerin tarihsel haklarını hedef almış oluyor.”

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“İşgal ve soykırım makinesini beslemeye son verin”

Gazze’ye yönelik saldırılara rağmen Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdüğünü belirten Kibar, “TÜİK Dış Ticaret İstatistiklerine göre Türkiye, İsrail’e radar cihazları, çelik dikenli tel, silah parçaları, hava taşıtlarını fırlatma aksamları ihraç ediyor” dedi.

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Kibar ayrıca, İsrail Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin, 7 Ekim’den bu yana “İsrail’e en çok meyve-sebze ihraç eden ülke” olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“İsrail’le tüm ilişkileri sürdüren iktidar ve ortakları soykırıma da ortaklık ederken Erdoğan yerel seçim çalışmasında Gazze’yi kullanıyor: ‘Tayyip Erdoğan’ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor’ diyor. Murat Kurum ‘31 Mart’ta AKP kazanırsa Gazze kazanacak, Gazzeli mazlumlar kazanacak’ diyor. Savaş iktidarının sürmesiyle yandaş sermaye gruplarının, yandaş şirketlerin, sermayesine sermaye katan ve İsrail’le ticaretin sürmesini haklı bulan cemaatlerin kazanacağı biliyoruz. Mazlum Filistin halkı, AKP iktidarını ve ortaklarını, İsrail ile işbirliğinden tanıyor. Öncelikle iktidara sesleniyoruz: Timsah gözyaşlarına son verin! İşgal ve soykırım makinesini beslemeye son verin!”

Kibar, “Savaş suçu için değil insani yardım için sevkiyat yapılsın! İsrail’le tüm askeri, ticari, diplomatik, akademik, kültürel ilişkilere son verilsin!” diyerek sözlerini sonlandırdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)