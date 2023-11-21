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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 10:29
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 13:28
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Ankara'da ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında dokuz kişi gözaltına alınırken toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/ankara-da-ev-baskinlari-cok-sayida-gozalti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Ankara’da bu sabah evlere yapılan baskınlarda polis, dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca” yürütülen soruşturma kapsamında “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma DHKP-C ve TKP/ML’ye yönelik.

Gözaltına alınanlar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

"Basına 'terör' diye servis edildi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, önceki dönem şube yöneticilerinden Avukat Semra Demir'in de gözaltına alındığını duyurarak şöyle dedi:

"Emniyete çağırılarak ifade işlemlerinin yapılabileceği bir dosyada insanların evleri sabah vakti basılarak toplamda 18 kişiye gözaltı işlemi yapıldı. Bu durum basına 'terör' operasyonu diye servis edildi." (TY)

DHKP-C tkp/ml operasyon
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