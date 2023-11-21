Ankara'da ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Ankara’da bu sabah evlere yapılan baskınlarda polis, dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “Terör Suçları Soruşturma Bürosunca” yürütülen soruşturma kapsamında “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma DHKP-C ve TKP/ML’ye yönelik.

Gözaltına alınanlar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

"Basına 'terör' diye servis edildi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, önceki dönem şube yöneticilerinden Avukat Semra Demir'in de gözaltına alındığını duyurarak şöyle dedi:



"Emniyete çağırılarak ifade işlemlerinin yapılabileceği bir dosyada insanların evleri sabah vakti basılarak toplamda 18 kişiye gözaltı işlemi yapıldı. Bu durum basına 'terör' operasyonu diye servis edildi." (TY)