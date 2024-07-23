Ankara'da bir çocuk işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

Adana’da çocuk işçi ölümü: Anne şikayetini geri çekti, suçu çalışan üstlendi

15 yaşında

Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta stajyer olarak bulunan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K. (15), 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

AA’nın haberine göre, olayın ardından hastaneye kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İŞİG) verilerine göre 2013-2023 yılları arasında 671 çocuk çalışırken öldü.

(EMK)