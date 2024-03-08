Ankara'da 8 Mart eylemi: "Haklarımıza da hayatlarımıza da sahip çıkıyoruz"

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kolej Meydanı’ndan Sakarya Caddesi’ne kadar yürüyüş düzenledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” pankartı ve “Bê jin jîyan nabe” (Kadınsız yaşam olmaz), “Umut var kadın var”, “Kadınlar birlikte güçlü” yazılı dövizlerin taşındığı yürüyüşte, sık sık “Jin, jîyan, azadî” (Kadın, yaşam, özgürlük), “Yer yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” sloganları atıldı.

Sakarya Caddesi’nde Türkçe ve Kürtçe yapılan açıklamayı platform üyeleri İlke Kumartaşlıoğlu ve Nebahat Çalpan okudu.

“Kadınların kazanılmış haklarına saldırılıyor”

Açıklamada, 8 Mart’ın erkek devlet şiddetine, sömürgeciliğe ve ayrımcılığa karşı mücadelenin büyütüldüğü gün olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“AKP-MHP ittifakı kadın düşmanı politikalarla en temel haklarımıza saldırmaya devam ediyor. Medeni Kanun’da yapılmak istenen değişiklik ile kadınların nafaka hakkına göz koyulurken, ‘aile arabuluculuğu’ sistemi ile kadınların boşanması zorlaştırılarak ‘kutsal aile’leri içerisinde yola getirilmeye çalışılıyor. Devletin en temel sorumluluğu olan kadınların yaşam hakkını korumak, şiddeti önlemek, failleri cezalandırmak yerine kadınların kazanılmış haklarına saldırılıyor. Haklarımıza da hayatlarımıza da sahip çıkıyoruz.”

“Kadınlar barışta ısrarcı”

Yoksulluğun giderek derinleştiği ve kadınların güvencesiz işlere mahkûm edildiğinin belirtildiği açıklamada, Agrobay’dan Özak Tekstil’e hakları ve emeği için direnen kadınların mücadelesini selamlandı.

Açıklamada, dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlar ve işgallerin devam ettiği belirtilerek, “Savaş naraları atarak barışın sesini susturmaya çalışanlar iyi bilmeli ki kadınlar barışta ısrarcı. Rojava’da direnen kadınları selamlıyoruz. Barışın egemen olduğu bir ülkeyi kurmak isteyenler olarak Filistin halkının direnişini selamlıyoruz. Nehirden denize özgür Filistin sözüne sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“Özgür kentleri inşa etmeye kararlıyız”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere dikkat çekilen açıklamada, “Yerel seçimlere gittiğimiz bu süreçte kamusal haklarımıza sahip çıkmaya kadınların ve LGBTİ+ların eşit, özgür yaşadığı kentleri inşa etmeye kararlıyız” denildi.

Kışanak’ın mektubu okundu

Açıklamanın ardından Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Kadın Sözcüsü Emine Akyıldız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) tutuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak’ın gönderdiği mektubu okudu.

Kışanak’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Diyarbakır’dan Ankara’ya, Ankara’ dan dört bir yana toplumsal barış köprüleri kurulmasına öncülük edeceğiz. Gazze’ deki kız kardeşlerimizi de Şengal’deki, Kobanê’deki kız kardeşlerimizi de unutmayacağız. Jina Mahsa Emini’nin Jin Jiyan Azadi çığlığını dört bir yanda haykıracağız. Barış mücadelesi biz kadınlar açısından ilkesel bir konudur. Her yerde ve her zaman, barışı savunacağız, barışın inşası için mücadele edeceğiz.”

Kışanak’ın mektubuna kadınlar slogan ve alkışlarla karşılık verdi. Eylem, çekilen halay ve atılan sloganlarla son buldu.

(VC)