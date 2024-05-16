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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 10:15
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 10:27
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AYHAN BORA KAPLAN DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Üç sivil ve bir komiser daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Üç sivil ve bir komiser daha gözaltına alındı
Fotoğraf: AA Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, “S.S’nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili üç sivil şahıs ve bir komiser gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Böylece toplam gözaltı sayısı 5’i Emniyet mensubu, 3’ü sivil olmak üzere 8’e yükseldi.

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Ne olmuştu?

28’i tutuklu 61 sanığın yargılandığı “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” davasında, ‘örgütün iki numarası’ olmakla suçlanan ve davada ‘gizli tanık’ olan Serdar Sertçelik, elektronik kelepçe takılı halde ev hapsinde olmasına rağmen yurtdışına çıkmıştı.

Serdar Sertçelik, Ankara Organize Şube’de baskı altında adına gizli tanık ifadesi hazırlandığını, bu ifade üzerinden AKP ve MHP’ye kumpas kurulmak istendiğini öne sürmüştü.

Sertçelik’in açıklamaları sonrası Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube’de görevli komiser Ufuk Gültekin görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik, 7 Eylül 2023’te Ayhan Bora Kaplan’a Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonu yönetmiş, diğer isimler de operasyonda yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek için anlaşmak”, “adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçluyu kayırma” suçlarından resen başlattığı soruşturma kapsamında dört Emniyet mensubu gözaltına alınmış, evlerinde arama yapılmıştı.

(VC)

Ayhan Bora Kaplan serdar sertçelik ankara emniyeti ankara cumhuriyet başsavcılığı
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/haber/serdar-sertcelik-in-ifadeleri-ve-ankara-emniyeti-ndeki-sorusturma-hakkinda-neler-biliyoruz-295420
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