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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 15:56
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 16:03
2 dk Okuma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı

Soruşturma, "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan yürütülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin başlattığı soruşturmada, sorumlular hakkında "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12. ve 13. maddeleri gereğince, yabancı ülkede Türkiye vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin soruşturma açtı.

TCK'nin, 77. maddesindeki "İnsanlığa karşı suçlar" başlığı altındaki "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

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Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül’de işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti.

Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi.

Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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