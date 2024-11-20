Ankara, Çayırhan'da 500 madenci kendilerini ocağa kapatarak direnişe geçti

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali'de çalışan 500 madenci, maden sahalarının özelleştirilmesi kararı üzerine Salı sabah 08.00’den beri kendilerini kapattıkları yer altındaki maden ocağında direnişte.

Evrensel'in haberine göre, yerin 300 metre altında eylem yürüten işçiler, “Devlet bünyesinde çalışmak istiyoruz. Varlık satışına karşıyız." dediler.

İşçiler, gerekirse "Aşağıda [kendileri], yukarıda aileleri gerekirse açlık grevine başlayaca[klarını]" da söylediler.

Zonguldak, Ereğli, Sinop ve Samsun'dan Ankara'ya çalışmaya gelen gurbetçi işçiler "varlık satışına karşı" olduklarını dile getiriyorlar.

Ne oluyor? Çayırhan Termik Santrali ve linyit maden sahasının özelleştirme ihalesi koşullarına göre, termik santral “varlık satışı” yöntemiyle, linyit madenleriyse “İşletme hakkının verilmesi” yöntemiyle satılacak. İhaleyi kazanacak şirket, 2059'a kadar linyit madenlerinin işletme hakkını, Çayırhan’ın üçte ikisini kapsayan arsa ve arazileri ve 800'e yakın lojmanı satın almış olacak. Şartnamede lojmanların ihalenin sonuçlanmasını izleyen 4 ay içinde boşaltılması kayıt altına alınıyor. 4 Aralık'ta başlayacak ihale sürecinin 31 Aralık'ta sonlanması hedefleniyor.

Sendika ne diyor?

Evrensel'in haberine göre, "Özelleştirme kararları[nın] kamu yararını gözetmeden alınama[yacağını]" vurgulayan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan bu karar, çok geç olmadan geri çekilmelidir. Maden işçilerini işsiz, evsiz, aşsız bırakacak [olan] Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz” dedi.

Özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüştüklerini, seslerini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Akçul, “Geçtiğimiz haftalarda Tes-İş ile birlikte Çayırhan’da miting düzenledik. Ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle de maden işçileri arkadaşlarımız sabah vardiyasında yer altına inerek kendilerini madene kapattılar” dedi.

Maden-İş ve Tes-İş 31 Ekim’de Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine karşı miting düzenlemiş, mitinge katılan işçiler santralin özelleştirilmemesi için gerekirse Ankara’ya yürüyeceklerini ve madene kapanarak eyleme geçeceklerini belirtmişti.

Akçul şu an madende devam eden eylemle birlikte özelleştirmeye karşı taleplerinin duyulması için Ankara’ya yürüyüş planlandığını belirtti.

(AEK)