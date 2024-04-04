Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden her ay hijyenik ped desteği

Seçim öncesi, rahim ağzı kanserini önlemek için sosyal destek alan ve 30 yaşını aşmamış kadınlara HPV aşısını ücretsiz yaptıracağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimin ardından da ilk haberi kadınlar için verdi. Belediye, ücretsiz ped dağıtacak.

Kadınlar her ay bir paket ücretsiz hijyenik pedi Kadın Danışma Merkezlerinden alabilecek.

Karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu: "Hijyenik ped erişimi her kadının hakkı. Aylık Döngünüze 1 Paket Hijyenik Ped Desteği Bizden! Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak kadınlara 'Ayda Bir Defa 1 Paket Hijyenik Ped' desteği."

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Regl yoksulluğu nedir?

Menstruel ürünlere erişimin olmaması durumu olarak tanımlanan regl yoksulluğu, dünyanın birçok ülkesinde bireylerin eğitim, iş ve sosyal yaşamları gibi pek çok alanda dezavantaj yaratan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Regl yoksulluğu, regl olan kişilerin bu dönemde ihtiyaç duydukları ped ve tampon gibi menstrüel ürünlerin yanı sıra; temiz su, temiz bir tuvalet ve çöp kutusu gibi temel ihtiyaçlara erişememe sorunu olarak tanımlanıyor.

Derin Yoksulluk Ağı'nın İstanbul'da yaptığı bir araştırmada pandemi döneminde açlık sınırındaki ailelerin %82'sinin hijyenik pede erişemediği belirtilmişti. Sorunun temelleri genelde ekonomik yetersizlikler olarak görünse de, çalışmalar üst gelir gruplarının dahi bu durumla yüzyüze gelebileceğini gösteriyor.

Regl tabusu, regl olmanın ve beraberinde gelen ihtiyaçların konuşulmamasını ve saklanmasını sosyal bir norm hâline getirerek, bu konuda doğru bilgilere erişimi de zorlaştırıyor.

Konuşmamız Gerek Derneği tarafından hazırlanan Regl Yoksulluğu Araştırması’nda regl tabusunun “derin yoksullukla mücadele, sürdürülebilirlik, üreme adaleti ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişiminde bir sosyal sorundur” şeklinde açıklandığını görüyoruz. Menstrüel ürünlere uygulanan adaletsiz vergilere de bu lensten bakıldığında, temel ihtiyaç sayılan çeşitli ürünlerden alınan yüksek vergilerin regl yoksulluğu ve regl tabusunu destekler nitelikte olduğu görülüyor.

Türkiye’de %18 yani en yüksek KDV oranından vergilendirilen hijyenik pedlerin vergisi, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 28 Mart 2022 tarihinde yaptığı konuşmada, çeşitli ürünlerde enflasyona karşı mücadele kapsamında uygulanacak KDV indirimleri ile düşürüldü.

1 Nisan 2022’de yürürlüğe giren karar ile ped ve tamponların KDV oranı %18'den %8'e indirildi. Ancak hızla artan enflasyonla birlikte KDV indiriminin ped fiyatlarına yansımasının çok hissedilmediğine yönelik yorumlar gündemde.

*Bu bilgileri Doğuruk Payı'nın ilgili bölümünden derledik.