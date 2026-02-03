Ankara Başsavcılığı’ndan "Epstein iddialarına" yeni soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin ortaya çıkan yeni belgeler üzerine soruşturma başlattı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan milyonlarca belgenin ardından, dosyanın Türkiye bağlantıları yeniden gündeme geldi.

Belgeleri buradan inceleyebilirsiniz

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın edindiği bilgilere göre, soruşturma, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in 22 Aralık 2025’te sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımın ardından 23 Aralık 2025 tarihinde başlatıldı. Çömez paylaşımında, açıklanan belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının Epstein’e ait “istismar adasına” götürüldüğüne dair ifadelerin yer aldığını öne sürdü. Belgelerde, çocukların İngilizce bilmedikleri için zorlandıklarının da not edildiğini belirten Çömez, yaşananları “korkunç bir insanlık suçu” olarak nitelendirdi.

DW Türkçe’ye konuşan kaynaklar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümleri incelemeye aldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında, Epstein dosyasındaki şüpheliler ile iddia edilen suçların Türkiye bağlantısına dair olası delillerin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Epstein dosyasının Türkiye bağlantıları bulunduğu ve Türkiye’den de çocukların bu suç ağına dahil edildiği iddialarının araştırılması talebiyle 16 Ocak 2024’te suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Haziran 2025 tarihinde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı vermişti.

Takipsizlik kararında, suçların Türkiye’de işlendiğine dair dosyada somut bir delil bulunmadığı ifade edilmişti. Soruşturma kapsamında yalnızca ABD’de yaşayan ve şikâyet edilen Banu K. adlı bir kadının ifadesi talimatla İstanbul Adalar’da alınmıştı. Epstein davasıyla bir ilgisinin olmadığını savunan Banu K., şikâyet edilen kişiyle yalnızca isim benzerliği bulunduğunu, Florida’da değil Kaliforniya’da yaşadığını belirterek New York Güney Bölgesi Mahkemesi’nden aldığı kararı dosyaya sunmuştu.

Takipsizlik kararına itiraz geliyor

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hediye Gökçe Baykal, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı yeni belgelerle birlikte yeni delillerin ortaya çıktığını belirtti. Baykal, takipsizlik kararına itiraz edeceklerini ve soruşturmanın yeniden açılmasını talep edeceklerini söyledi.

Baykal, iki yıl önce yapılan başvuruda çocuklara yönelik cinsel istismar, insan ticareti ve fuhşa aracılık suçları açısından savcılığın resen harekete geçmesi gerektiğini özellikle vurguladıklarını hatırlattı. Amaçlarının yalnızca tek bir isimle sınırlı bir inceleme değil, kamuoyuna yansıyan belge ve beyanlar doğrultusunda tüm olası failler ve bağlantılar hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi olduğunu söyledi.

Verilen takipsizlik kararının, soruşturmanın yalnızca adı geçen kişiyle sınırlı tutulduğunu gösterdiğini belirten Baykal, örgütlü suç yapılarında faillerin ve mağdurların ancak kapsamlı ve derinleştirilmiş bir soruşturmayla ortaya çıkarılabileceğine dikkat çekti.

(EMK)