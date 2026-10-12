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YT: Yayın Tarihi: 12.10.2026 12:38 12 Ekim 2026 12:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.10.2026 14:15 12 Ekim 2026 14:15
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Ankara Barosu’nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu

Ankara Barosu başkanlık seçimini Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara Barosu’nun yeni başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan oldu
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Ankara Barosunun 69. Olağan Genel Kurulu Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre 5 bin 848 oy alan Demokratik Sol Avukatlar grubundan Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Ankara Barosu Başkanı oldu.

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun adayı Doğukan Kozan 2 bin 997, Avukat Hakları Grubu Ankara’nın adayı Funda Şahin 2 bin 816 ve Demokrat Avukatlar Değişim Grubu’nun adayı Mehmet Zeki Kaplan ise 427 oy aldı.

Baro başkanlığına seçilen Çağlayan’ın yönetim kurulu şöyle:

“Zafer Doğan Bilgin, Kemal Cihat Binici, Birgül Tavşan Kayıran, Aytaç Akansoy, Elif Canatan Köse, Mehmet Çağrı Songüç, Semra Aşık, Buket Yelek Bozkurt, Osman Onursal, Enver Başar Akdoğan.”

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‘Ankara Barosu’nu tüm renkleriyle yöneteceğim’

Şimşek Çağlayan yaptığı konuşmada, “Değerli meslektaşlarım, hayatımın en onurlu, en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Bu cübbeyi çok kez üstüme giydim ama bu kadar onurla taşıdığım bir an olmamıştı” dedi.

Şimşek Çağlayan, seçim sürecine katkı sunan tüm adaylara, meslektaşlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Sayın Başkan’ın da ifade ettiği gibi, bundan sonraki görev süremiz boyunca yakamızda tek bir rozet kalacak; o da Ankara Barosu rozeti. Seçim süreçleri sert geçiyor. Bazen bu kürsülerde birbirimizi kırıyoruz, bazen incitiyoruz. Ama dün de ifade ettiğim gibi, bunlar aslında siyaseten söylenmiş sözler. Bence birbirimizin kalbini, birbirimizin değer yargılarını çok iyi biliyoruz. Bugünden itibaren de bu kürsüde ifade edilen her söz bizim için anlam ihtiva edecek. Her birini not ettik. Her biri bundan sonraki yol haritamız için çok anlamlı olacak. Dinlediğimiz her söz ve bütün projeler, bundan sonraki yönetim sürecimizde bizim açımızdan yol gösterici olacak.”

Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne de dikkat çekerek, adaylığını eğitime erişemeyen kız çocukları açısından anlamlı bulduğunu ifade etti. Şimşek Çağlayan, yeni dönemde Ankara Barosu’nu tüm renkleriyle yöneteceğinin sözünü verdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
ankara barosu seçim yeni dönem
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