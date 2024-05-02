Ankara Barosu’ndan “ÇHD davası” açıklaması: Avukatlık suç değildir

Ankara Barosu, ÇHD davası hükmünün Yargıtayca onanmasına dair "Avukatlık suç değildir" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

ÇHD DAVASI Yargıtay, Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Halkın Hukuk Bürosu’ndan (HHB) avukatlara açılan davada verdiği kararında, davada yedi yıl yedi aydır tutuklu bulunan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmetti, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

“Yargıtay’ın kararı özensiz ve aceleci”

Ankara Barosu, mahkumiyet kararında, meslektaşlarının müvekkilleriyle özdeşleştirildiğini, avukatlığını yaptıkları kişiler ve davalar üzerinden suçlamalar yöneltildiğini belirtti:

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“Yargıtay kararı gerekçe yönünden hiçbir açıklama içermezken; dosyanın tüm aşamalarında dile getirilen gizli tanıkların güvenilir olmaması, dijital delillerin sahteliğinin ispat edilmiş olması, iletişimin tespiti, delil toplama ve el koyma kararlarının hukuksuzluğu; soruşturmayı yürüten kolluk ve yargı mensuplarının sahte delil üretme ve örgüt üyeliği suçlamalarından mahkum olan ve kamuoyunda yakından tanınan kamu görevlilerinden olmaları ile ilgili hiçbir açıklama barındırmıyor.

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Yüzden fazla klasöre ulaşan dava dosyasına karşılık Yargıtay’ın genel geçer ifadelerle yazdığı kararının iki sayfadan ibaret olması kararın özensizliğini ve aceleciliğini gözler önüne seriyor.”

Ankara Barosu, yargılanan meslektaşlarının yanında olduğunu ayrıca avukatların mesleki faaliyetlerini ve savunma dokunulmazlığını hedef alan saldırıların karşısında olduklarını ekledi.

(AS)