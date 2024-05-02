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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 11:48
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Ankara Barosu’ndan “ÇHD davası” açıklaması: Avukatlık suç değildir

Baro, Yargıtay kararında hiçbir gerekçe olmadığını, dijital delillerin sahteliğinin ispat edilmiş olması veya delil toplama kararlarının hukuksuzluğu gibi konulara açıklama getirmediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara Barosu’ndan “ÇHD davası” açıklaması: Avukatlık suç değildir
Çizim: Murat Başol

Ankara Barosu, ÇHD davası hükmünün Yargıtayca onanmasına dair "Avukatlık suç değildir" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

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“Yargıtay’ın kararı özensiz ve aceleci”

Ankara Barosu, mahkumiyet kararında, meslektaşlarının müvekkilleriyle özdeşleştirildiğini, avukatlığını yaptıkları kişiler ve davalar üzerinden suçlamalar yöneltildiğini belirtti:

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“Yargıtay kararı gerekçe yönünden hiçbir açıklama içermezken; dosyanın tüm aşamalarında dile getirilen gizli tanıkların güvenilir olmaması, dijital delillerin sahteliğinin ispat edilmiş olması, iletişimin tespiti, delil toplama ve el koyma kararlarının hukuksuzluğu; soruşturmayı yürüten kolluk ve yargı mensuplarının sahte delil üretme ve örgüt üyeliği suçlamalarından mahkum olan ve kamuoyunda yakından tanınan kamu görevlilerinden olmaları ile ilgili hiçbir açıklama barındırmıyor.

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Yüzden fazla klasöre ulaşan dava dosyasına karşılık Yargıtay’ın genel geçer ifadelerle yazdığı kararının iki sayfadan ibaret olması kararın özensizliğini ve aceleciliğini gözler önüne seriyor.”

Ankara Barosu, yargılanan meslektaşlarının yanında olduğunu ayrıca avukatların mesleki faaliyetlerini ve savunma dokunulmazlığını hedef alan saldırıların karşısında olduklarını ekledi.

(AS)

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