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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2023 11:13
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Ankara Barosu’ndan avukatların gözaltına alınmasına tepki

“Her gün adliyede mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın ifadeleri davet edilerek alınabilecekken, gece yarısı ev baskınıyla gözaltına alınmış olmaları hukuka aykırıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/14/ankara-barosundan-avukatlarin-gozaltina-alinmasina-tepki.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

Ankara Barosu, avukatların gözaltına alınmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Dün sabaha karşı, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Fatih Gökçe, Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Bilge Topçu ile Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Ceren Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile göz altına alındı.

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“Soruşturmayı takip ediyoruz”

Baro, isimsiz bir ihbarla başlatıldığını öğrendikleri soruşturmada “alelacele ve hukuksuz bir şekilde kamusal görev yapan meslektaşlarının gözaltına alındığını, hakimlik kararı dahi alınmadan arama, el koyma talimatı verildiğini” açıkladı:

“Sabahın ilk saatlerinde Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz meslektaşlarımızı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi almış; Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Baromuz tarafından soruşturma takip edilmeye başlanmıştır

Her gün adliyede mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın ifadeleri davet edilerek alınabilecekken, gece yarısı ev baskınıyla gözaltına alınmış olmaları hukuka aykırıdır.

Meslektaşlarımız hakkındaki adli süreçlerin hukuka uygun ve titizlikle yürütülmesini teminen sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

ÇHD’den açıklama

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Ankara Şube binasında konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre, toplantıya Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şube üyeleri, Adalet İçin Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması ve Toplumsal Hukuk üyeleri katıldı.

Açıklama yapan ÇHD avukatlarından Nergiz Görnaz, keyfi ve hukuksuz uygulamaların yönetim biçimi haline geldiğini aktararak, “Haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Keyfi ve hukuksuz uygulamaları her alanda yönetme biçimi olarak dayatan siyasi iktidar, çok açıktır ki bu hukuksuzluğa karşı çıkan avukatları da hedefine almaktadır.  Derinleşen yönetememe krizi, toplumsal muhalefete ve onun demokratik kazanımlarına dönük saldırıları beraberinde getirmektedir. Meslektaşlarımızın da içinde yer aldığı gözaltların nedeni tam da budur” dedi.

Görnaz, hukuki süreci takip ettiklerini belirterek, gözaltıların derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu. (AS)

Gözaltı ÇHD ankara barosu
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