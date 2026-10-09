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YT: Yayın Tarihi: 09.10.2026 09:36 9 Ekim 2026 09:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.10.2026 09:44 9 Ekim 2026 09:44
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Ankara Barosu yeni yönetimini belirleyecek

Ankara Barosu yeni yönetimini belirlemek için yarın genel kurulunu topluyor. İlk gün yapılacak görüşmelerin ardından pazar günü seçim yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ankara Barosu yeni yönetimini belirleyecek
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Ankara Barosu’nun 69. Olağan Genel Kurulu, 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Baro başkanlığı için Avukat Hakları Grubu Ankara’dan Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu’ndan Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu’ndan Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’ndan Doğukan Kozan yarışacak.

İlk gün genel kurul görüşmeleri yapılırken, baro organları için seçimler 11 Ekim Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak..

Avukat Hakları Grubu Ankara’nın adayı Funda Şahin, Demokrat Avukatlar Değişim Grubu’nun adayı Mehmet Zeki Kaplan, Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun (TÜMAG) adayı Doğukan Kozan başkanlık için yarışacak.

Görseli Büyüt

“Bu su hiç durmaz” sloganıyla seçime giren Avukat Hakları Grubu Ankara’nın başkan adayı Funda Şahin. Grubun Yönetim Kurulu adayları Fahrettin Kayhan, İbrahim Akın, Dilek Özkaya, Duygu Falcıoğlu, Osman Candaş İyican, Sidar Yurtçiçek, Ömer Kırılmazkol, Ece Çetintepe, Hazal Yüksel, Sarp Öngelen ve Çiğdem Gizem Okkaoğlu’ndan oluşuyor.

Grubun Disiplin Kurulu adayları Göktan Tezyürek, Özkan Koçak, Elif Gizem Sağcan, Kubilay Taşdemir ve Begüm Karaca.

Denetleme Kurulu adayları Nesrin Yıldız, Hilal Aydoğdu ve Fırat Ilıman.

TBB Delegasyon adayları ise Fahrettin Kayhan, Bilgen Özcanlı, Mutluay Çelik, Meltem Akyol, Faruk Çayır, Emrah Altunoğlu, Ebru Dönmez ve Mehmet Ali Koç.

Görseli Büyüt

Demokrat Avukatlar Değişim Grubu’nun başkan adayı Mehmet Zeki Kaplan. Yönetim Kurulu adayları Bahattin Altay, Adem Tosun, Hasan Tahsin Özafşar, Mete Yıldırım, Yakup Engin, Yasemin Bircan Gediz, Faruk Erdoğan, Emre Çağlar Altun, Ahmet Ergün ve Mina Aydın.

Grubun Disiplin Kurulu adayları Fatma Cüveyri Yazı, Hüseyin Dönmez, Ömer Furkan Avcı, Timur Timurağaoğlu ve Mehmet Sait Başaran.

Denetleme Kurulu adayları Oğuz Acar, Recep Emre Kalkan ve Tarık Tok.

TBB Delegasyon adayları İbrahim Emin Yazı, Kamuran Emre, Yusuf Türkmen, Hatice Hasdemir, Barbaros Yılmaz, Emriye Esra Poyraz Toktaş ve Mehmet Karavar.

Görseli Büyüt

“Rengimiz Mavi” sloganıyla seçime giren Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun başkan adayı Elçin Özge Şimşek Çağlayan.

Grubun Yönetim Kurulu adayları Zafer Doğan Bilgin, Kemal Cihat Binici, Birgül Tavşan Kayıran, Aytaç Akansoy, Elif Canatan Köse, Mehmet Çağrı Songüç, Semra Aşık, Buket Yelek Bozkurt, Osman Onursal ve Enver Başar Akdoğan.

Disiplin Kurulu adayları Tuba Berrak Ünal, Betül Bağışlar Işıker, Burak Sabuncu, Merve Biber ve Özgün Bora Koç.

Denetleme Kurulu adayları Nesij Akkaya, Bengi Aygün ve Arif Selim Özdaş.

TBB Delegasyon adayları ise Meliha Sarıgül, Prof. Dr. Metin Günday, Nafi Çınar İnal, Aslı Koçak Arıhan, Mehmet Serhan Özdemir, Ahmet Erdem Ekmekçi, Burcu Otman Taşdan ve Dr. Mustafa Güler.

Görseli Büyüt

“Fikri Hür, Vicdanı Hür, Genç Baro! - Vakti Geldi” sloganıyla seçime katılan Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun (TÜMAG) başkan adayı  Doğukan Kozan.

TÜMAG’ın Yönetim Kurulu adayları Tanyeli Aykutalp Arıcı, Yağmur Gökçe Moray Büber, Zeynep Şeyda Irmak, Eray Özayvaz, Mehmet Polat, Aygül Yalçın, Aybike Baytok, İbrahim Efe Bademlioğlu, Kürşat Kağan Yıldırım ve Belemir Aybüke Bildik.

Disiplin Kurulu adayları Gizem Atalay Köksal, Serhat Göksu ve Mustafa Uysal, Nafiz Tamer Demirbaş ve Burcu Aslan.

Denetleme Kurulu adayları Başak Güç Polat, Berat Akkaş ve Ali Emre Acar.

TBB Delegasyon adayları İbrahim İlkyaz, Neslihan Kocakaya, Seyit Kıvanç Koç, Tan Tahsin Zapata, Zülal Karatay, Mustafa Tolga Öztürk, Beril Akın Ayan, Berat Akkaş ve Prof. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu.

(Mİ)

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